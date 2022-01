Gutiérrez confía en una mayoría del PSOE y se apoya en una encuesta que dice que el 58% de manchegos prefiere a Page

El PSOE da por hecho que los alcaldes socialistas repetirán como candidatos en 2023: "Son nuestra mejor baza"

Una encuesta del PSOE de Castilla-La Mancha con un muestreo "muy amplio" de más de 4.700 entrevistas, que se dará a conocer en próximas semanas, asegura que el 58 por ciento de los castellanomanchegos prefiere a Emiliano García-Page como presidente frente a un 18 por ciento que escoge al líder del PP, Paco Núñez.

Así lo ha desvelado el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha afirmado que de este sondeo se deduce que "una gran parte de los votantes del PP tienen más confianza en la presidencia de Page que en una hipotética presidencia de Núñez".

"Esos sondeos, trasladados a la intención de voto, nos dicen que hoy sería posible repetir una mayoría absoluta del PSOE, porque hoy Núñez es un freno para la recuperación económica y social, y para las expectativas electorales del PP", ha argumentado Gutiérrez.

Según el 'número dos' del PSOE, "Núñez va gripado" porque "no ha sido capaz ni de ayudar a la región en su peor momento", al tiempo que considera que el líder del PP es "un mal candidato" para la región pero sin embargo sí que es "un buen candidato" para el PSOE.

"Creemos que en las próximas elecciones, si hay un referéndum entre Page y Núñez, con mucha diferencia, el candidato que más confianza da y que mejor defiende a Castilla-La Mancha por goleada es Page frente a un Núñez, que no genera ilusión ni entre sus propios votantes", ha apostillado el también diputado nacional.

Gutiérrez cree que el trabajo hecho durante este tiempo, demostrando que se puede gestionar una crisis sin generar desempleo ni desigualdad, se verá recompensado en el 2023 "con un grado de confianza", aspira, incluso mayor que lo conseguido en 2019.

"Para eso trabajamos, y sin ninguna duda, estamos convencidos de que se pueden no solo repetir, sino incluso mejorar resultados", ha augurado. "Aquí solo hay dos opciones, o Page es presidente o lo es Núñez con el apoyo de Vox, esa es la disputa", ha manifestado.

CANDIDATURA DE PAGE

Sobre si García-Page será o no el candidato del PSOE en 2023 para revalidar la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Sergio Gutiérrez ha afirmado que es "una decisión personal" que tiene que tomar en su día el presidente de Castilla-La Mancha pero "sin ninguna duda el partido unánimemente quiere que sea el candidato".

Gutiérrez ve a Page "con más fuerza y más ilusión que nunca" porque "en los momentos de dificultad se necesitan gobernantes con experiencia, fiables y que dén seguridad" y, en el panorama regional, --ha indicado-- "el único que aporta esos valores añadidos como presidente es Page".

Así, ha insistido en que hoy la región "sólo tiene un presidente posible", que es precisamente Page. "Estoy convencido de que si Page siempre ha puesto por encima de todo la región, en momentos en los que es más necesario que nunca certidumbre, seguridad y gobiernos que hagan progresar a la región, Page estará dispuesto a dar un paso adelante y seguir defendiendo los intereses de esta tierra".

Preguntado sobre cuándo empezará el PSOE a perfilar sus candidatos a las Alcaldías, Gutiérrez ha respondido que "teniendo la inmensa mayoría de los gobiernos municipales, diputaciones y Gobierno regional, donde vamos a estar centrados es en gobernar", por lo tanto las candidaturas se definirán "en el último momento", ha precisado.

Para el socialista, el PP, que ha avanzado que empezará ese proceso en primavera, "necesita crear expectativas de futuro" pero sobre todo "lo que necesita es resolver sus problemas internos".

"El PP de Núñez es un partido débil y es un partido en base a una calma chicha en la que en función de quiénes son los elegidos, intentan mantener un cierto clima de tranquilidad y seguridad", y por lo tanto "la presión de adelantar sus candidatos no tiene nada que ver con la necesidad de la región", ha declarado Gutiérrez.

Según ha defendido, los ciudadanos hoy en Castilla-La Mancha "no quieren una campaña electoral de año y medio", sino que "lo que quieren es que estemos resolviendo sus problemas. "El adelanto de los candidatos del PP no tiene nada que ver con las necesidades de esta tierra, sino con una necesidad interna que se traslada a tener que ir eligiendo nombre a nombre quiénes son sus cabezas de lista no sea que Génova le ponga otra vez la casa patas arriba", ha advertido.

De otro lado, ha apuntado que es "la regla general" respetar alcaldes y alcaldesas del PSOE que, según ha destacado, están realizando "una labor importante" en momentos de "mayores dificultad". No obstante, aunque, ha dicho, habrá que respetar sus decisiones personales, "sin ninguna duda" la opción del partido es que repitan como candidatos en las elecciones municipales de 2023. "Son nuestra gran baza, porque ellos representan lo mejor de la política, estando al lado de la ciudadanía en los mejores momentos".

ESPAÑA VACIADA

Sobre la aparición de las plataformas de la España Vaciada, ha mostrado su tranquilidad hacia estos movimientos localistas porque "lo que están reivindicando en algunos territorios es lo que en Castilla-La Mancha tenemos" como una ley de despoblación.

"Lo que estos movimientos quieren fuera de Castilla-La Mancha es lo que el Gobierno de Page garantiza al medio rural de nuestra tierra", ha hecho hincapié el 'número dos' del PSOE, quien opina que el partido, a final de la legislatura, presentará una hoja de servicios "muy ambiciosa" con respecto al medio rural de la región.

Finalmente, y sobre por dónde irá la acción parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista en estos próximos meses, Gutiérrez ha explicado que el partido va a seguir "la hoja de ruta" marcada desde el año 2019, y que tuvo que recalcularse después de la pandemia.

"Lo primero que vamos a trasladar es el apoyo de las Cortes regionales al Pacto Social y Económico firmado con agentes sociales, porque la estabilidad política si va de la mano del consenso social, lo que produce es lo que hemos visto en este año 2021, y es que Castilla-La Mancha es la región de España que más crece".