Guterres pide a las partes que permitan "intensificar" la mediación para un alto el fuego en Gaza e Israel

El enviado de EEUU llega a Tel Aviv para "reforzar la necesidad de trabajar hacia una calma sostenible"

ONU pide que se permita el acceso humanitario a Gaza, donde 10.000 palestinos se han visto obligados a huir de sus hogares

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha llamado a las partes para que cesen de inmediato los ataques en Gaza e Israel y ha pedido que permitan "que se intensifiquen los esfuerzos de mediación con miras a poner fin inmediatamente a los combates".

La ONU participa "activamente" en tales esfuerzos, que también son "cruciales" para entregar la ayuda humanitaria "que tanto necesitan las personas afectadas en Gaza", ha apuntado Guterres, según ha manifestado su portavoz, Stéphane Dujarric.

"La escalada militar en curso ha causado gran sufrimiento y destrucción. Se ha cobrado decenas de vidas civiles, incluidos, trágicamente, muchos niños. Los combates pueden desencadenar una crisis humanitaria y de seguridad insostenible, y fomentar aún más el extremismo, no solo en el territorio palestino ocupado e Israel, sino en la región en su conjunto", ha advertido también el secretario general de la ONU, para reiterar que "solo una solución política sostenible conducirá a una paz duradera".

Para continuar con las negociaciones de un alto el fuego, el subsecretario de estado adjunto para Israel y Asuntos Palestinos de Estados Unidos, Hady Amr, ha llegado a Tel Aviv en la noche de este viernes.

Amr se reunirá con funcionarios israelíes y palestinos en los próximos días y "reforzará la necesidad de trabajar hacia una calma sostenible, reconociendo el derecho de Israel a la autodefensa", según ha indicado la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén en su perfil de Twitter.

"Israelíes y palestinos merecen medidas iguales de libertad, seguridad, dignidad y prosperidad", ha agregado la Embajada.

Los esfuerzos internacionales para mediar en el conflicto han resultado inútiles hasta ahora. Una delegación egipcia que se reunió con funcionarios israelíes para ayudar a negociar un alto el fuego no alcanzó ningún resultado positivo, según ha indicado este viernes una fuente de seguridad egipcia.

No obstante, una fuente diplomática cercana a las negociaciones ha asegurado a 'The Times of Israel' que las partes podrían llegar a un acuerdo en unos días.

Por su parte, desde el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el líder político, Khaled Mashaal, ha expresado este viernes que el grupo está preparado para el alto el fuego "recíproco", recoge el mismo medio israelí.

10.000 DESPLAZADOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, la coordinadora humanitaria de la ONU en la región, Lynn Hastings, ha apuntado este viernes que los ataques han provocado que unos 10.000 palestinos se hayan visto obligados a huir de sus hogares en Gaza, que actualmente cuenta con acceso limitado al agua, a la alimentación, a la higiene y a los servicios sanitarios.

Hastings ha lamentado que tanto los hospitales como el acceso a los servicios de agua y saneamiento dependen de la electricidad, cuyo combustible se agotará el domingo, por lo que ha insistido en que las autoridades israelíes y los grupos armados palestinos deben permitir "inmediatamente" a la ONU y sus socios humanitarios el ingreso de combustible, alimentos y suministros médicos y el despliegue de personal humanitario.

La escala de violencia ha dejado también más de 200 viviendas destruidas, como ha dicho el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke, quien ha subrayado que la respuesta humanitaria se ha visto "significativamente restringida".

A esta circunstancia se le añade, ha explicado, que las autoridades israelíes cerraron el 10 de mayo el cruce de Erez, en el norte de la Franja de Gaza, incluso para los trabajadores humanitarios, así como el cruce de Kerem Shalom, en el sur, un paso crucial para la entrada de mercancías y combustible en el territorio.