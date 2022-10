Guitarte, “escandalizado” ante los criterios para ubicar la Agencia Espacial

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se ha mostrado hoy escandalizado ante los criterios publicados por el Gobierno para elegir la ciudad que albergará la Agencia Espacial Española.

Dicho criterios, anunciados ayer por el Consejo de Ministros, incluyen infraestructuras de transporte que Teruel no tiene y que podrían mermar sus posibilidades para competir en esta carrera, ha señalado Guitarte, que ha expresado sorpresa y desacuerdo.

La Ley de Ciencia e Innovación señala que se promoverá la ubicación de centros teniendo en cuenta la lucha contra la despoblación, lo cual es incompatible con imponer que la ubicación para esta sede deba contar con redes de comunicación y estar conectada con ciudades europeas por avión, ha señalado también.

Hemos estado siempre marginados en la ejecución de infraestructuras y ahora se nos ponen como condición, es un círculo vicioso, no tenemos infraestructuras y como no las tenemos no podemos acceder a ser sedes para organismos públicos, y por eso no se crean infraestructuras. Hay que romper ese círculo vicioso, ha añadido.

En 2001, cuando se planificaba el AVE Madrid-Valencia, se barajó que pasara por Teruel, pero esa opción quedó desechada, y hoy no podemos aducir ese AVE, que nos pondría a media hora del aeropuerto de Valencia, como argumento a nuestro favor".

"Se nos deja fuera de competir en igualdad, se ha quejado, antes de ironizar diciendo que de los requisitos que piden solo falta decir que se disponga de playa, es impresentable.

Teruel Existe apuesta por las redes de ejes industriales y científicos frente a los polos de concentración, en línea con lo que se ha hecho en Holanda, Francia o Alemania, ha concluido, antes de pedir al Ministerio que corrija los citados criterios y los oriente en la lucha contra la despoblación.

La competición entre ciudades y autonomías para albergar las sedes de las agencias estatales de Inteligencia Artificial, Salud y Espacial, se aceleró el pasado mes de septiembre, cuando el Consejo de Ministros sacó a concurso la ubicación del primero de estos organismos, la Agencia de Inteligencia Artificial.

El turno para la Agencia Espacial Española llegó a finales del pasado mes, cuando el Gobierno puso en marcha el proceso para elegir la ciudad que será sede de la misma.

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes los criterios para tomar la decisión sobre la Agencia Espacial, y entre ellos figura la disposición en la ciudad candidata de medios de transporte que conecten con un aeropuerto con vuelos internacionales.

En la carrera para ubicar la Agencia Espacial Española están, según se ha anunciado en medios de comunicación, varias ciudades andaluzas (entre ellas Sevilla), además de Teruel y Tenerife.