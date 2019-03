Guirao critica la "extrema estupidez" de los partidos

El ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, ha afirmado hoy que "se habla mucho de la extrema derecha" pero que "visto lo visto" durante la precampaña y "cómo están elaborando las listas y los grandes fichajes", él está empezando a hablar "de la extrema estupidez".

Así se ha referido a la actitud de los partidos de derechas durante un acto del PSOE en Bayárcal (Almería), donde ha preguntado en voz alta: "¿De qué hablan? ¿A quién le hablan?", para concluir que estas formaciones no se dirigen a la "gente normal" que se preocupa por sus hijos, los servicios o por que "todo el mundo progrese".

"No hablan de eso, sino de tonterías todo el rato, de cosas que no nos interesan", ha sostenido en relación a las intervenciones de los diputados de estos partidos en el Congreso, asegurando acto seguido que el PSOE tiene "el viento a favor, el viento de cola", aunque sus hombres y mujeres no se pueden "confiar".

Así, ha recordado que las elecciones se ganan "con la papeleta". "Tenemos que ir a las urnas, hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el trabajo, con todo el mundo, y pedirles dos cosas, una que voten con ilusión y esperanza, no sólo para parar a la extrema derecha, y al PSOE, que está aquí para mejorar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos".

Por otro lado, se ha referido a un reto que "afecta a toda la península", el frenar la despoblación para que evitar que la población de municipios pequeños y del interior se trasladen a la costa, un "éxodo" que está provocando que no sólo se "pierda la identidad" de estos pueblos, sino la convivencia y patrimonios arquitectónicos y naturales.

Ha calificado esta situación de "catástrofe" y desastre" y ha apostado por fórmulas que permitan que haya trabajo, "buenos servicios" y no sólo fijar a la población, sino también atraer a la de fuera, a "treintañeros" del sector de las nuevas tecnologías o industrias culturales que "lo único que necesitan para irse a vivir a un pueblo pequeño es banda ancha".

También ha defendido la labor del Gobierno de Pedro Sánchez que durante nueve meses ha luchado por "suturar la herida, la falta de cohesión social que trajo la crisis, y sobre todo la desigualdad", y se ha referido a su vez al reto y oportunidad que supondrá el cambio de modelo económico para hacer frente al cambio climático.

Por último, ha mantenido que en Almería será preciso que se produzca un acuerdo social para integrar a todos los que han venido a trabajar, "como hicimos nosotros hace 40 años a Cataluña, el sur de Suiza o Alemania, toda esa gente que ha venido de fuera, no sólo extranjeros", puedan convivir "pacíficamente" en la provincia.