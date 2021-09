Guinea.- El principal líder opositor dice "no tener problema" con que el líder de la junta encabece la transición

El líder del principal partido opositor de Guinea, Cellou Dalein Diallo, ha dicho "no tener problema" con que el líder de la junta militar, Mamady Doumbouya, encabece el proceso de transición tras el golpe de Estado del 5 de septiembre, que derrocó al entonces presidente del país, Alpha Condé, siempre y cuando se cumplan las condiciones para volver al "orden constitucional".

"No tengo problemas con que el coronel Doumbouya dirija la transición si la misión está claramente definida y las condiciones para su gestión y los plazos son definidos de forma que, con los tiempos razonables, se pueda salir del periodo de excepción para restablecer el orden constitucional", ha argumentado.

Así, el líder de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD) ha dicho que la Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) no deberían posicionarse contra el hecho de que el líder de la asonada encabece este proceso.

"A nivel de la CEDEAO y la UA no se acepta a militares en el poder, pero después de que haya tenido lugar la excepción chadiana y maliense, no creo que esté fundamentado decir que esta regla debe aplicarse a algunos, mientras no se aplica a otros", ha explicado, según ha informado el portal guineano de noticias Vision Guinée.

Diallo se negó a reconocer la victoria de Condé en las presidenciales celebradas en 2020, en las que el presidente obtuvo un controvertido tercer mandato tras una polémica modificación de la Constitución, en medio de unas movilizaciones populares reprimidas por las fuerzas de seguridad.

La CEDEAO impuso el jueves sanciones contra los líderes de la junta militar de Guinea y exigió la vuelta al orden constitucional en un periodo máximo de seis meses, tras una cumbre celebrada en la capital de Ghana, Accra, para discutir la crisis política en el país africano.

Asimismo, decidió mantener la suspensión de Guinea de todos los órganos de la CEDEAO hasta el restablecimiento del orden constitucional y solicitó que "dentro de seis meses" se celebren las elecciones presidenciales legislativas. En este sentido, determinó que los miembros del Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD) --nombre oficial de la junta-- tienen prohibido presentarse a los comicios presidenciales.

La CEDEAO ratificó además su apoyo a una "rápida solución de la crisis y la preparación de elecciones", al tiempo que reiteró su "firme" condena al golpe de Estado y reclamó la liberación "inmediata e incondicional" de Condé, detenido por los líderes golpistas.