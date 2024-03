De Guindos rechaza modificar la regulación de cambio de sede de empresas para su vuelta a Catalunya

Asegura estar dispuesto a comparecer en la comisión de investigación del Congreso sobre la 'Operación Catalunya'

El exministro de Economía y vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, no se ha mostrado partidario de modificar las normas que regulan el cambio de sede de las empresas para que, aquellas que dejaron Catalunya en el contexto del 1-O, vuelvan.

"No existen diferencias para volver: el camino es exactamente el mismo de salida que de entrada. No lo modificaría", ha considerado durante su intervención en Foros de Vanguardia este jueves en Barcelona.

Preguntado por si es partidario de establecer medidas para incentivar el retorno, ha defendido que "el estímulo fundamental es que consideren que están cómodos y confortables".

De Guindos ha sostenido que la reforma legislativa para que fueran los consejos de las empresas y no las juntas las que decidieran el cambio de sede, ha explicado que fue iniciativa de empresas catalanas: "Se me acercaron una serie de entidades, me dijeron que era importante que modificara la ley", ha relatado.

OPERACIÓN CATALUNYA

Sobre la petición de ERC de citar al actual vicepresidente del BCE en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la llamada 'Operación Catalunya', De Guindos ha reaccionado: "Si me lo piden, pues iré, por supuesto".

Ha dicho que va a "intentar responder a todo" y lo ha condicionado a las preguntas que le formulen los integrantes de la comisión.