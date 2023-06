Guillermo Díaz, viceportavoz de Ciudadanos, abandona la política: "Es bueno saber irse"

El diputado y viceportavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha anunciado este viernes que abandona la política, porque "todos los ciclos tienen su inicio y su final", aunque ha asegurado que seguirá "defendiendo los ideales liberales".

En una comparecencia sin preguntas, Díaz ha señalado que "es bueno" que la actividad política "sea temporal" y que "es bueno saber irse", y ha subrayado que "es importante ser coherente con los ideales y no venderlos".

Según Díaz, en Ciudadanos han "dicho la verdad, por duro o impopular que fuera", porque "a los españoles no hay que protegerlos de la verdad".

Ha calificado la decisión de Ciudadanos de no presentarse a las próximas elecciones generales como una "decisión muy dura pero acertada", que él defendió en los órganos directivos del partido, porque "el presente debe saber sacrificarse por el futuro".

"He decidido iniciar una nueva andadura al margen de la política. Todos estos años hemos defendido los ideales liberales en Ciudadanos y lo seguiré haciendo allí donde esté", ha resaltado.

Díaz considera que España vive "un momento político convulso y crucial" y debe "afrontar desafíos importantes", porque hay "una relajación de la defensa del Estado de Derecho tratando de no ofender a minorías hipermovilizadas" y existe "un apaciguamiento y una normalización del privilegio basado en el código postal y en la lengua".

También hay "un auge de las ideas populistas gracias a la simplificación de la política", lo que ha calificado como "un mal endémico".

Para el todavía diputado, debido al "bombardeo excesivo de información, asistimos a la anulación de la capacidad de mantener la atención sobre ideas complejas".

"Se están abandonando los ideales ilustrados y humanistas y cambiando por el relativismo y el mantra posmoderno de que la verdad no existe", ha añadido.

Durante su etapa política ha "querido desenmascarar el nacionalismo, el relativismo y el populismo", pero Díaz es "optimista cara al futuro, porque todos estos desafíos tienen una respuesta que puede vencerlos".

"Superaremos este periodo para conocer otro mejor", ha asegurado Díaz, que ha aseverado que, desde 1978, "cada vez que España se ha enfrentado a un desafío importante ha sabido superarlo con creces".

Ha intentado desarrollar su trabajo en la tribuna del Congreso "de la mejor manera" que ha sido capaz y ha participado en la negociación de leyes y en la incorporación de enmiendas, además de ser portavoz de Sanidad durante la pandemia, ha recordado.

"Cuando me he encontrado victorias y derrotas, he procurado tratar a ambas de la misma manera, porque se aprende mucho en las dos circunstancias, y más en las más duras".

Ha dado las gracias a Arcadi Espada, sin el que "nunca habría entrado en la política ni en Ciudadanos"; a Albert Rivera, y "especialmente" a Inés Arrimadas, que "en la legislatura más dura" confió en él y le "ayudó a crecer como orador".

Precisamente la exlíder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció ayer que abandonaba la política después de una carrera que empezó hace una década en Cataluña y lo hizo en una rueda de prensa en el Congreso junto a Díaz, que hoy ha seguido sus pasos en la retirada de la vida pública.