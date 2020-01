Guerra tilda de "asunto chusco" la reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez y se pregunta si la invitó Pablo Iglesias

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha tildado de "asunto chusco" el encuentro entre el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid Barajas y se ha preguntado si la invitó el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

"Nadie se ha preguntado por qué la señora esta viene a España, si no tenía que hacer escala aquí", ha asegurado Guerra en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, para después explicar que solo existen dos razones por las cuales podría haberse celebrado el encuentro.

Una de ellas, a su juicio, es que el Gobierno de Nicolás Maduro "hubiese pedido a España que intermediara" para la celebración de elecciones en Venezuela, algo que, según ha apuntado Guerra, "sería magnífico".

La otra opción sería que el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, la hubiese "invitado" a España y, a su llegada, el Gobierno se hubiese "dado cuenta de que" no podía "pisar" suelo europeo.

"En fin, un lío. Eso es lo único que yo podría entender como una explicación, que no como una justificación, de porque podríamos cambiar la posición. Desde un punto racional no puedo explicarlo, a no ser que Podemos ha puesto condiciones", ha sostenido.

En este sentido, Guerra ha reconocido que "no se entendería el giro que el PSOE pudiera dar" con respecto a la posición de la Unión Europea --de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado-- si no se "sabe que en el Gobierno está un partido que apoya a la dictadura en Venezuela".