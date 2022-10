Guerra: El PP-A ha optado por una política habilidosa, la de no cambiar nada

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado que no le "sorprendió" que el PP ganara por mayoría absoluta las últimas elecciones andaluzas, pues en la anterior legislatura optó por "una política habilidosa" consistente "en no cambiar nada de lo que había hecho el gobierno socialista".

"No me sorprendió porque me di cuenta de que el Gobierno del PP había optado por una política habilidosa consistente en no cambiar nada de lo que había hecho el gobierno socialista anterior y la gente le ha perdido el miedo", ha dicho en una entrevista con EFE el también ex vicesecretario general del PSOE y diputado por Sevilla desde 1977 hasta 2015.

"Antes de las elecciones decían que el PSOE, durante cuarenta años, había creado 2.000 chiringuitos y que los iban a tumbar, pero ¿dónde están tumbados?", se ha preguntado.

Así, ha asegurado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "los ha mantenido todos, han mantenido todas las estructuras, todas las subvenciones que decían que era un reparto de dinero..., lo han mantenido todo igual".

Según Guerra, la gente dice: "Esto está funcionando igual que con los socialistas, están haciendo las mismas políticas que los socialistas", por lo que -ha insistido- los andaluces "le han perdido el miedo al PP".

En su opinión, los ciudadanos se "identificaban" en Andalucía con el PSOE "de una manera brutal" porque "le temían mucho a un gobierno conservador", pero "estos no han suprimido nada de lo que hacía el gobierno socialista, lo que explica que puedan tener ahora un voto tan mayoritario", ha sentenciado.

Sobre el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha dicho que "tiene ante sí una prueba".

"En el Ayuntamiento de Sevilla sí ganó las elecciones (fue alcalde). Por tanto, las puede ganar en Andalucía, pero hay que esperar", ha señalado. EFE

bfv/fs/mcm

(foto)