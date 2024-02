Guerra dice que “algún efecto habrá tenido” la amnistía en las elecciones en Galicia

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha dicho este martes que algún efecto habrá tenido la amnistía en el resultado del PSOE en las elecciones gallegas, al tiempo que ha añadido que él es leal a su partido y que por eso lo critico -ha añadido- cuando las cosas se hacen mal.

Así lo ha señalado en unas breves declaraciones a los medios tras participar en la charla-coloquio "La Transición española. Un ejemplo de convivencia entre españoles", organizada por la Universidad de Extremadura (UEX), con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Derecho, junto al expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el exministro Rodolfo Martín Villa.

A preguntas sobre si ha tenido efecto la ley de amnistía en esos resultados, ha dicho que "lo que está pasando en España, que los sondeos digan que el 68 por ciento de la población rechaza la amnistía, pues algún efecto habrá tenido.

También preguntado sobre las declaraciones de la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, en relación al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de que tiene que saber cuál es su camiseta y no alegrarse cuando el PSOE pierde unas elecciones, Guerra ha dicho que él siempre ha defendido la camiseta, pero que su lealtad le exige "criticarlo cuando las cosas se hacen mal".

En cuanto a si cree que puede haber un adelanto electoral, ha manifestado que los sondeos nos son buenos y ha añadido que eso solo depende solo depende de una persona "y él tiene su objetivo, que es su mantenimiento en el poder y mientras que lo pueda estirar -ha añadido- no creo yo que vaya a convocarlas.

Por su parte, el Rodríguez Ibarra, ha dicho que no ha escuchado las declaraciones de García-Page, pero que si no gana el PSOE no solo es un drama para el partido sino para el país, porque dentro de tres años podemos tener a Cataluña y País Vasco en manos de los independentistas -ha subrayado-. EFE

