Guerra asume con "filosofía epicúrea" que no le hayan invitado a actos PSOE

Sevilla, 25 oct (EFE)- El exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha desvelado este martes que no ha sido invitado a los actos organizados con motivo de los cuarenta años de la primera victoria del PSOE en las elecciones generales, algo que asegura que asume "con filosofía epicúrea".

"No me han invitado, no hay más", ha señalado en declaraciones a EFE, a la vez que ha confesado que no le "sorprende".

Así, ha confirmado que ni ha sido invitado al acto electoral que se celebrará el próximo sábado en Sevilla, que protagonizarán el expresidente del Gobierno Felipe González y el actual presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ni fue invitado al reciente acto de inauguración de la exposición '40 años de democracia, 40 años de progreso. 1982-2022'.

"Seguramente es que yo no estaba en la dirección del partido, lo verán así y son consecuentes con esa visión", ha ironizado.

Sobre la exposición inaugurada el pasado 17 de octubre en la sede del PSOE, ha recalcado que tampoco fue invitado, y ha agregado: "Por cierto, parece que no se puede visitar porque se hizo para la inauguración".

Ha indicado, en este sentido, que varios amigos fueron a verla pero les dijeron que no se podía visitar.

"No está abierta, parece que se ha hecho para el momento de la inauguración", ha zanjado. EFE

