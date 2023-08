Guatemala.- La Fiscalía de Guatemala advierte con detenciones y registros en el Movimiento Semilla tras las elecciones

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, ha advertido de que después de la segunda vuelta de las elecciones no descarta que se produzcan nuevos registros e incluso detenciones en la sede del Movimiento Semilla, favorito, según las encuestas, este domingo.

"No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto", ha adelantado Curruchiche, quien junto con la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, está en una de las 'listas negras' de Estados Unidos por corrupción.

"Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político", ha dicho el fiscal en relación al Movimiento Semilla y la orden dada en este sentido por un juez, revocada poco después, no obstante, por el Tribunal Constitucional.

Curruchiche ha asegurado que han encontrado nuevos hallazgos que refuerza su acusación y apunta que el Movimiento Semilla afilió supuestamente a 18 fallecidos y más de 300 personas fueron inscritas irregularmente para alcanzar el número de afiliados necesarios para registrar el partido, y que algunos digitadores del Tribunal Superior Electoral (TSE) son supuestos afiliados de esa formación.

"Otros hallazgos que nosotros consideramos muy graves para el proceso electoral que se lleva a cabo en Guatemala es que el partido político, Movimiento Semilla, para poder llegar al número de afiliados que establecía la ley en ese momento en el año 2018, hay hasta el momento 613 personas a las que no aparece ni el nombre ni el documento personal de identificación", ha insistido, según recoge 'Prensa Libre'.

"Estas personas y esos documentos personales de identificación son inexistentes, son falsos, fueron inventados por el partido político Movimiento Semilla para llegar al número que establecía la ley", ha acusado.

Por su parte, la candidata del oficialismo, Sandra Torres, ha aprovechado la coyuntura para lanzar acusaciones de fraude electoral, el cual, ha asegurado, se viene cocinando desde la primera vuelta

"Ahí está el fraude, ahí están unas elecciones fraudulentas que se cocinaron en la primera vuelta y muy seguramente tienen algún padrino, tienen alguna persona que los esté patrocinando (...) el Ministerio Público, por lo que yo vi, habló de una persona extranjera que estaba manejando un programa de informática", ha especulado.

"Nosotros vamos a defender el voto y no vamos a permitir que nos roben un solo voto, ni yo voy a permitir que me roben las elecciones. Esto es un asalto a mano armada", ha protestado airada una Torres, que ha pedido a su contrincante que "salga dando la cara" porque hasta ahora "no han querido dar explicación".

El Movimiento Semilla abandera la candidatura progresista de Bernardo Arévalo, que pasó de ser la octava opción en la primera vuelta de las elecciones, según las encuestas, a quedar segundo y colocarse ahora, en vísperas de la cita con las urnas de este domingo, favorito con algunos sondeos con más del 60 por ciento de los votos.

La segunda vuelta ha estado marcada por los intentos de la Fiscalía de suspender el Movimiento Semilla, partido que ha sido capaz de capitalizar el descontento de una ya descreída sociedad guatemalteca y podría romper con décadas de gobiernos conservadores en un país donde la abstención y votar ha sido la norma.