Guasp se estrena en Cs advirtiendo a Feijóo que "ni se venden ni se compran"

La nueva líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha abierto una nueva etapa en la formación, en medio de un intenso año electoral y con el partido desfondado, advirtiendo de que tiene "una mala noticia para el señor Feijóo y para el señor Sánchez: 'Nuestros principios ni se venden ni se compran'".

Con esta advertencia, dirigida sobre todo al PP, que mantiene una estrategia de captar dirigentes naranjas y hacerse con el poco electorado que les queda, Guasp ha hablado ante la Asamblea General, que se clausura este domingo, empezando por agradecer a Inés Arrimadas su "enorme valentía" por entender el momento tan crítico que atraviesa el partido y dar un paso al lado.

"Te has ganado un lugar para siempre en la historia política de nuestro país", ha dicho Guasp sobre la líder que consiguió que Cs fuera el partido más votado en Cataluña, en 2017, unas palabras que han emocionado a Arrimadas, poco proclive a mostrar sus sentimientos.

En su discurso no ha habido referencias a Edmundo Bal, más allá de afirmar que en este partido "lo importante es el proyecto y no los sillones" y se ha centrado sobre todo en reivindicar el legado de los naranjas y en lo que "han construido" para España y en dar al tiempo la bienvenida al nuevo Ciudadanos "que no agacha la cabeza, que no pide perdón ni permiso por tener convicciones firmes e innegociables ni por aspirar a transformar el país".

También ha atacado a izquierda y derecha para cargar contra "un Gobierno nefasto y una oposición negligente" porque no solo hace falta que "salga Sánchez de Moncloa", también tiene que entrar "la agenda reformista" que promueve Ciudadanos, ha dicho.

Confrontarán por eso con el PSOE que, en su opinión, "ha apostado todo a la política de identidad y han abandonado hasta la lucha de clases" y con la derecha conservadora "a la que el reformismo le produce un rechazo patológico".

También lo harán "con la derecha identitaria ultra y populista" de Vox, ha avisado Guasp, que tras ganar las primarias ya dejó claro que no habrá ni socios preferentes ni consignas para pactar, si se da la ocasión, tras las municipales y autonómicas de mayo.

Un giro en la estrategia electoral de Cs que enmienda a la que se siguió en 2019 con Albert Rivera, quien decidió que el PP era su prioridad a la hora de llegar a acuerdos y no dudó en conformar gobiernos con el apoyo de los de Santiago Abascal.

Ante el plenario, en el que había unas 500 personas, Guasp se ha comprometido a "dar la vuelta al partido porque hay que darle la vuelta a España".