Guarinos (IVC) destaca el "consenso" en respetar la cultura: "Está por encima de cuestiones partidistas"

Asegura que los cargos culturales no son políticos: "Nos hemos dejado la piel y nos la dejaremos, al margen de los cambios"

El director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, ha defendido este miércoles que los gestores culturales no son "cargos políticos" y ha destacado que "la cultura está por encima de cuestiones partidistas", "ha habido bastante consenso en respetarla" y se ha mostrado "seguro" de que seguirá siendo así.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, después de que el PP haya ganado las elecciones autonómicas del 28M y tenga la puerta abierta a conformar un nuevo Consell si cuenta con los apoyos de Vox, tras ocho años de gobierno del Botànic.

Guarinos ha subrayado que "los altos cargos en la cultura valenciana están sujetos a un código de buenas prácticas" y las personas al frente de las instituciones de este ámbito han pasado un proceso de selección en el que han presentado proyectos y sus currículums para el "inicio de un proyecto de instituciones de cultura", como e el caso del IVC, pero también del Ivam o del Palau de Les Arts. "Nosotros nos hemos dejado la piel y nos la dejaremos por este proyecto, al margen de los cambios políticos", ha expuesto.

Aunque "obviamente los cambios políticos también pueden marcar determinadas cosas", ha remarcado que no deben tener "miedo" al las consecuencias de "un proceso democrático y obviamente los proyectos están ahí, se explicarán donde se deben explicar y se tomarán las medidas que se deben tomar".

"Nosotros, para bien o para mal, no somos cargos políticos, no somos cargos ideológicos, no estamos hablando de instituciones que hayan estado en la punta de la mira de unos o otros partidos políticos en el proceso electoral. Ha habido bastante consenso en respetar la cultura y estoy seguro de que esto seguirá respetándose". ha manifestado.

En ese sentido, Guarinos ha agregado: "Estamos obviamente en plena disponibilidad de dejarnos la piel por nuestros proyectos y por la cultura en general en la Comunitat valenciana", ha añadido.

Sobre si ha reflexionado en cómo ha podido influir la política cultural en los resultados electorales, ha indicado que ha habido una "buena gestión, pero no está ideologizada ni está pensada para ganar votos a unos o a otros partidos", sino en "crear bienestar, reflexión, sentimiento de pertenencia a una tierra, a una lengua, a una cultura, de trabajar por las artes, en mi caso".

"No tienen nada que ver con cuestiones partidistas y puede ser, desgraciadamente, que la cultura no tenga por qué dar votos a unos u otros", ya que, "por mucho que se ha avanzado en la democratización de la cultura y en llegar a otros públicos a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana, no se llega a la gran cantidad de la ciudadanía que sí tiene la capacidad de votar y expresar sus sentimientos, que a veces son muy razonados y a veces muy pasionales", ha zanjado.