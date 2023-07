Guardiola reafirma que tras los "resultados históricos" del PP en Extremadura, ahora "llega el momento" de Feijóo

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha defendido en un acto público en Badajoz con motivo de las elecciones del 23 de julio que el PP es el futuro del país, su esperanza y el camino, ante lo que ha reafirmado que en la región han conseguido unos resultados históricos el pasado 28 de mayo, gracias a lo cual en "muy poquitos días" tendrá "el honor de ser la primera mujer presidenta de la comunidad autónoma extremeña".

El candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acompañado a Guardiola en este acto, en el que le ha agradecido que se volcara y que no puede "menos" que devolverle "mínimamente" ese apoyo brindado en Extremadura porque confía en él, tras lo que ha recordado el lema empleado por Feijóo en la campaña electoral en 2009, 'Chegou o momento', y ha recalcado que 14 años después quiere recuperarlo porque "llegó el momento".

"Llegó tu momento, llegó el momento de la sinceridad, de la verdad, llegó el momento de los principios, del no todo vale" y "llegó el momento de Alberto Núñez Feijóo", ha señalado durante su intervención en este acto público en el Hotel Río de Badajoz ante unas 800 personas, y en el que la líder del PP extremeño ha reafirmado que "cuando el cambio llega, uno lo nota perfectamente" y que ha tenido esa "sensación" en la capital pacense en el mes de mayo con Feijóo "y eso se nota", porque "lo que en aquel entonces sera un pálpito, hoy es un hecho".

En este sentido, Extremadura "dentro de muy poco va a estar colocada en el lugar en el que merece y Alberto Núñez Feijóo va a ser el presidente que España necesita y que España merece", ha continuado, junto con que las urnas el próximo 23J se van a llenar de "esas sensaciones, de alegría, de esperanza", pero "sobre todo" de "ganas de pasar página de una política que solo ha sabido mirarse el ombligo y que está muy cómoda en la división y en el enfrentamiento".

Una política que "tantas veces ha olvidado a esta tierra" y que "nos ha dedicado tantos agravios", aunque "afortunadamente ese tiempo va a pasar", tras lo que se ha mostrado "tremendamente emocionada" de estar rodeada de su gente, de los compañeros, los extremeños y "de la Extremadura real" y "al lado" del próximo presidente del Gobierno de España.

Y es que, para María Guardiola, el cambio precisa de confianza, la que ya han recibido los 'populares' en Extremadura, y el próximo 23 de julio tendrán que completar ese ciclo, cuando "todo se va a poner en su lugar" y todos van a "remar en la misma dirección", y será el PP el que "marque el rumbo" de la calle, de las familias, agricultores, ganaderos, autónomos y empresarios, y el que "marque el ritmo para construir un gran país, alejado de batallitas ideológicas y de egos".

Igualmente, ha remachado a Feijóo que, por mucho que le digan, Extremadura "no es socialista", "se resiste" a ser una región "apartada y condenada a políticas caducas". "Aquí hemos roto todas las etiquetas, y vamos a seguir rompiendo moldes, aquí en Extremadura nos han elegido a nosotros, al PP, para acompañar a todos aquellos que han dicho 'hasta aquí, se acabó", ha dicho, junto a los que ahora miran a su futuro sin que nadie les ponga "un techo" o "límites".

UN TREN DIGNO

En otro momento de su intervención, la dirigente regional del PP se ha referido a que no les gustan ni quieren "alfombras rojas", sino que lo "único" que quieren es un tren "digno" que no se averíe con 40 grados porque es una temperatura habitual en una región, en la que la pasada semana ha habido varias averías y "no han dicho ni mú" ni el presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A continuación, ha querido agradecer "especialmente" a Feijóo su compromiso con esta tierra y que se ha comprometido a que el próximo ministro de Fomento estará en la región cada tres meses para dar cuenta "de ese tren que merecemos", a la par que ha aludido a que los extremeños lo que necesitan es que, cuando haya una borrasca, no se tarden siete meses "y lo que nos queda" en arreglar un socavón que separa la carretera que une Cáceres y Badajoz, o que no se tarden seis meses en declarar la zona catastrófica.

"Lo que necesitamos es que se mire más allá de la M-30, que hay vida, que estamos aquí y que los hospitales extremeños se caen a cachos y los médicos no están en nuestros pueblos, eso es lo que queremos los extremeños", según Guardiola, que ha destacado igualmente que los extremeños son esos españoles que tienen que ver con "mucha tristeza y cierta rabia" cómo se decreta el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, o el derribo de la presa de Valdecaballeros "en plena sequía".

En este punto, ha remarcado en relación a Vara que los extremeños quieren que se haga justicia y se les respete, "lo que no se ha tenido con nosotros estos años" porque tenían un presidente "sumiso y en silencio cuando se trataba de defender a Extremadura", así como que ha estado "a punto" de utilizar la Asamblea de Extremadura para hacer el primer mitin de campaña del PSOE con una investidura "fallida" y "que ya había registrado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Pero las cosas han cambiado, y van a cambiar mucho más porque es lo que nos están pidiendo los extremeños, que dejemos atrás de una vez por todas tantísimo desprecio", ha subrayado, para reafirmar que el cambio de Extremadura va a llegar a España y a la Moncloa, y que sabe que Núñez Feijóo va a prestar esa atención que merecen los extremeños porque conoce "muy bien" esta tierra.

En clave nacional, se ha referido a Pedro Sánchez y ha expuesto que tiene "una pasión incontenible por él mismo", "se ama", "está loquito por sus huesos", y es el "centro del universo" y todo gira en torno a él, lo de su partido y no o lo que es de España y no, pero que "no es vanidad, es mucho más y ha ido creciendo" y ha "engendrado monstruos" en esta legislatura, en la que ha "abrazado" a independentistas y arribistas y al populismo de izquierda; como también ha sostenido que votar a Sánchez es hacerlo a Podemos o a su "marca blanca", Sumar, a Bildu o Esquerra.

"Votar a Sánchez no es votar un proyecto, es votar a una persona que ha demostrado de forma nítida para qué quería ser presidente", ha afeado Guardiola, para quien "lo que el sanchismo le ha hecho a este país lo vamos a pagar entre todos, el descrédito de las instituciones, el todo vale, el desmelene del populismo" y la política como un ataque a la persona.

PROYECTO DE ILUSIÓN Y ESPERANZA

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso por Badajoz, Antonio Cavacasillas, se ha referido a Feijóo como el presidente del Partido Popular y, en tres domingos, el de todos los españoles, y ha resaltado de Guardiola que en unos días será la presidenta de Extremadura, así como a los afiliados y simpatizantes que el próximo 23J les van a acompañar como interventores y apoderados en todos los colegios electorales de la región.

Así, ha tildado de "un orgullo" que les acompañen en este proyecto de "ilusión" y "esperanza" para devolver a esta tierra y a España "la serenidad y la tranquilidad de una gestión seria y eficaz que sirva para desbancar al sanchismo", la que "solo representa el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo".

Para Cavacasillas, el pasado 28M "Extremadura habló" y dieron "el primer paso" para el "cambio de rumbo" en la región, y el próximo 23J darán será "el siguiente paso" con la victoria del PP a nivel nacional y ganarán las elecciones para transformar el país y para dar un futuro mejor a las familias, ofreciendo una política y un proyecto "ilusionante" donde "se puedan reconocer la mayoría de los españoles".