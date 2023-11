Guardiola elogia la "valentía" de diputados socialistas que rechazan la amnistía e insta a que "se traduzca en hechos"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha elogiado la "valentía" de diputados y militantes socialistas que se han mostrado en contra de la amnistía acordada por el PSOE y Junts, y les ha recordado que "ellos tienen la posibilidad de que esto se traduzca en hechos".

Una "valentía" que Guardiola ha destacado de miembros del PSOE por "alzar la voz en contra de lo que vemos la mayoría de españoles, que es un atraco absoluto a nuestra democracia", a los ha recordado que "ellos tienen la posibilidad de que esto se traduzca en hechos".

En concreto, la presidenta extremeña se ha referido a su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien "tiene la oportunidad de decirle a los diputados de Castilla-La Mancha que voten en contra de la investidura de Pedro Sánchez", y que de esta forma "salven a este país de lo que supone el acuerdo que ha firmado con las fuerzas independentistas catalanas el PSOE".

LAS CONCENTRACIONES, "TODO UN ÉXITO"

En ese sentido, María Guardiola ha calificado de "todo un éxito" las concentraciones celebradas este pasado domingo en las capitales de provincia de toda España, ya que a su juicio "es un clamor" contra la amnistía, y se ha mostrado "convencida de que ningún extremeño celebra el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts".

Y es que "más allá de las ideologías que, por supuesto, yo respeto, las de todo el mundo, lo que está pasando en nuestro país trasciende del debate político", ha considerado la presidenta extremeña, quien ha aseverado que este asunto "no va de sensibilidades, va de decencia política, de responsabilidad, va de sentido común", ha aseverado.

"Estamos viendo cómo Pedro Sánchez es capaz de conceder absolutamente todo a un prófugo de la justicia, que ha pedido, y se le ha concedido", ha criticado María Guardiola, quien ha alertado de que Puigdemont "ha pedido que se pida perdón por parte de los jueces a los delincuentes", así como "que haya comunidades privilegiadas frente a otras despreciada", entre otras cosas.

Por este motivo, la presidenta extremeña ha advertido de que "está en riesgo la unidad de España", algo que "esto no es propio de una democracia europea, sino de lejanos regímenes bananeros".

"Hemos visto todos que esto es un clamor. La gente tiene la necesidad de expresar con calma, con respeto, con firmeza, con mucha serenidad, que no está de acuerdo con esta traición que entienden los españoles que está haciendo Pedro Sánchez a su país", ha señalado Guardiola, quien ha apuntado que esto afecta no sólo a los que no le han votado sino también "a votantes socialistas que cuando acudieron a las urnas el pasado 23 de julio tenían clarísimo que, desde luego, la amnistía no cabía porque así lo han defendido todos y cada uno de los diputados del PSOE".

CONDENA LOS INCIDENTES

Finalmente, y respecto a los incidentes registrados en algunas protestas de los últimos días ante sedes socialistas, la presidenta de la Junta de Extremadura ha señalado que condena "cualquier manifestación o cualquier tipo de protesta o de convocatoria donde no se respete a los demás, que no estén autorizadas", ha dicho.

"Yo condeno cualquier acto de violencia que se suceda en este tipo de concentraciones como no puede ser de otra manera", ha concluido.