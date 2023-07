Guardiola destaca que "frente al recurso fácil" de 'que viene el lobo', su gobierno apostará por el entendimiento

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que "frente al recurso fácil y simple" sobre 'que viene el lobo', el gobierno que presida hará "una apuesta por la cultura del entendimiento y del diálogo", ha dicho.

"Construiremos y no derribaremos, escucharemos y no mandaremos callar, avanzaremos y no daremos ni un paso atrás", ha reivindicado Guardiola durante el discurso de investidura que ha pronunciado en la tarde de este jueves en la Asamblea de Extremadura, en la que ha pedido la confianza de los diputados para ser elegida presidenta de la Junta.

En su intervención, Guardiola ha vaticinado que con la entrada del nuevo gobierno "alguien anunciará con tono catastrofista un retroceso en derechos sociales" en Extremadura, y ha lamentado que "fruto de la desesperación política se recurrirá a la hipérbole", ha dicho.

"Alguien basará su discurso en el manido cuento de 'que viene el lobo'", ha lamentado la candidata del PP, quien ha reivindicado la "responsabilidad de recuperar el prestigio de las instituciones", algo que prevé hacer "con diálogo, construyendo juntos y atados al mástil de la vocación de servicio público para no caer en los brazos terribles de las sirenas" y "no sucumbir a la manipulación, a los aplausos interesados y la odio".

En ese sentido, Guardiola ha valorado que "los ciudadanos ya no se dejan engañar por el cuento del temor", ya que a pesar de los avisos, "el lobo no apareció por Andalucía, no apareció por Madrid y tampoco se le verá por Extremadura".

(Habrá ampliación)