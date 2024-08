Guardiola condena los "malabares" de Montero sobre el concierto catalán y dice que trata a los españoles como "tontos"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha criticado el "juego de malabares" de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el concierto económico para Cataluña y ha asegurado que trata a los españoles como si estuvieran "tontos".

"Ahora estamos viendo cómo la ministra Montero quiere hacer ese juego de malabares de no saber si llamarlo concierto, cupo, nos trata a los españoles como si estuviéramos tontos, y a mí me da igual, ella dice que lo llamemos como queramos, yo lo que lo llamo es irresponsabilidad, lo llamo deslealtad, lo llamo privilegios, chantajes, lo llamo desvergüenza", ha aseverado la presidenta extremeña.

En este sentido, ha considerado "absolutamente inasumible" que para asegurar la investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña de Salvador Illa "se esté jugando con el Estado", ya que, como ha recalcado, "esto no va de Extremadura, ni de la Comunidad de Madrid, ni de Murcia, ni de Valencia, esto va de nación".

De este modo, Guardiola ha insistido en que "va de país, va de recursos, que son de todos, y de la igualdad entre españoles". "Que es lo que defendemos y lo que voy a defender siempre, y la solidaridad entre los territorios", ha abundado.

Guardiola ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios este jueves en Cáceres sobre las declaraciones de María Jesús Montero en las que defendía que el acuerdo PSC-ERC no supone un concierto económico para Cataluña y la respuesta de ERC en la que replicaba que sí lo era e incidía en que no apoyaría los PGE si no se cumple en este sentido.

Por otro lado, preguntada también por las conversaciones mantenidas con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre los menores migrantes, María Guardiola ha asegurado que dichas conversaciones se han producido también con otras regiones, momento en el que ha subrayado que para la Junta es "absolutamente fundamental" la "lealtad entre instituciones y la colaboración entre regiones".

Así, ha insistido en que ella defiende la "unidad" de España, algo que, en su opinión, "ahora mismo no puede decir Vox ni puede decir el Gobierno de España", y ha mostrado la empatía de su Ejecutivo ante la "situación dramática" que está viviendo Canarias o Ceuta.

La presidenta autonómica ha señalado que Vivas le transmitió su preocupación por la situación actual y se ha mostrado a su disposición para, en la medida de sus posibilidades, que son "muy limitadas", echarle "una mano y ser imaginativos".

"Incluso contar con las entidades del tercer sector para poder ayudar a estos niños y niñas que no tienen culpa de una ausencia de política migratoria por parte del Gobierno de España".

Finalmente, sobre las críticas de Vox en este sentido, Guardiola ha asegurado que no le afectan, toda vez que tiene su "objetivo marcado". "Lo tengo muy claro y lo único que quiero es mejorar la vida de los extremeños y extremeñas y en eso me voy a dejar todas las energías", ha apuntado.