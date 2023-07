Guardiola asegura que se completará el cambio de ciclo y con Feijoó se acabarán los agravios a Extremadura

La presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, ha participado esta noche en Cáceres en la tradicional pegada de carteles de comienzo de campaña de las elecciones generales del 23 de julio en las que, según ha dicho, se completará el cambio de ciclo político con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa y se acabarán los agravios a Extremadura.

"Vamos a acabar y a derogar el sanchismo en menos de 16 días", ha dicho la líder de los 'populares' extremeños que ha resaltado que el PP "es el partido que más se parece a los extremeños, que más se parece a los españoles, es un partido que siempre está en la calle para dar respuesta a los problemas de la gente y por eso hemos obtenido la confianza de la gente".

Guardiola ha resaltado que Feijóo será "el presidente de todos los españoles" porque será "un presidente centrado en las personas y no en los intereses partidistas". "Un presidente que defiende la moderación, la centralidad y que huye absolutamente de la división, de la crispación", ha subrayado en declaraciones a los medios tras la pegada de carteles que el PP ha realizado en la calle San Pedro de la capital cacereña.

Junto a los canditados números 1 y 2 de Cáceres al Congreso, Cristina Teniente y Carlos Floriano; el presidente provincial, Laureano León; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y numerosos militantes y simpatizantes del PP, Guardiola ha insistido en que se cambio de ciclo a nivel nacional influirá también en Extremadura.

"Nuestro presidente va a mirar a los extremeños y nosotros queremos dejar atrás los agravios, la desidia, el abandono y no queremos privilegios", ha indicado al tiempo que ha dicho que lo que los extremeños quieren es un tren digno "que no se pare y que no se averíe cuando haga más de 40 grados".

"Lo que queremos es que cuando haya una borrasca, después de siete meses y lo que nos queda, pues estuviera arreglado el socavón que separa la carretera entre Cáceres y Badajoz. Nosotros lo que queremos es que haya autovías que nos conecten con el resto de territorios", ha sentenciado.

Para ello, Guardiola cree que el PP cuenta con el "mejor equipo" y ha animado a "arropar" a Feijóo que tiene este viernes un acto de campaña en Badajoz porque "es un campaña fundamental porque nos jugamos muchísimo". "Nos estamos jugando el futuro de este país", ha concluido.

CAMPAÑA HISTÓRICA

Por su parte, la número 1 al Congreso por la provincia de Cáceres, Cristina Teniente, ha calificado la campaña que empieza de "histórica" ya que coincidirá además con la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

"Estamos tan motivados, tan ilusionados y con una energía tan grande, también por esa investidura, sin ninguna duda, es una campaña histórica porque nunca en una campaña se ha investido a la primera presidenta en Extremadura".

Un hecho que la candidata considera "un aliciente" para afrontar la campaña con el lema 'Es el momento', una frase que Teniente no considera solo un eslogan "sino un sentimiento colectivo" que, según ha dicho, los 'populares' perciben en la calle.

"Es el momento del cambio, del cambio de ciclo. No solo en Extremadura hay que completarlo en España. Es el momento para los españoles y se está pidiendo a gritos un cambio de la mano del Partido Popular", ha subrayado Teniente que asegura que aborda esta campaña "con toda la energía".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Teniente que ha desarrollado toda su carrera política en la región y ahora da el salto a la esfera nacional ha indicado que "luchará" en el Congreso por los intereses de Extremadura. "Llevaré la voz de Extremadura a Madrid, voy a estar en esa tarea con toda la ilusión y lo abordo con mucho orgullo y muy agradecida", ha concluido.