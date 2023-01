Guardias Civiles piden la dimisión de Marlaska por cambiar al jefe de Melilla

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha pedido este martes al Gobierno la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la salida del hasta ahora coronel jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de Melilla, Jesús Torresano, a los tres meses de su nombramiento.

Torresano ha sido destinado a la Jefatura de Enseñanza, han indicado a EFE fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que este cambio es una decisión de la cadena de mando del instituto armado y no política al entender que en estos tres meses en el cargo se han producido varias actuaciones que mostraban su "falta de idoneidad" para el puesto.

"Un ministro del Interior que duda de la actuación de nuestros compañeros no es digno de ocupar tal responsabilidad. No puede ser nuestro superior jerárquico", sostiene la asociación en un comunicado, que dice defender siempre la actuación de los agentes en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Al respecto, advierte de que los agentes "son señalados y enviados al banquillo de los acusados por los diferentes gobiernos, incapaces hacer cumplir la Ley de Extranjería, y de llegar a un Pacto de Estado en materia de Inmigración".

Torresano expresó su oposición a abrir un expediente disciplinario a los agentes que intervinieron en junio en la tragedia en la valla fronteriza con Marruecos, en la que fallecieron al menos 23 migrantes.

En este sentido, fuentes del Instituto Armado han recordado a EFE que la Fiscalía estimó que no hubo responsabilidad penal en los sucesos de Melilla pero instó a la Guardia Civil a analizar la actuación concreta de algunos agentes por arrojar piedras durante el salto.

Por ello, el Instituto Armado abrió una información reservada para aclarar estos hechos. Las fuentes han indicado que hasta que se concluya esta investigación no se determinará si se abre o no expediente disciplinario a los agentes, por lo que el coronel "no se puede oponer a algo que no se ha producido y que no depende de él".