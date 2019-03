Un guardia del 20S: Me dijeron que recordaba al principio del conflicto vasco

Un guardia civil que el 20-S registró una nave donde se incautaron casi 10 millones de papeletas para el 1-O ha relatado los "insultos, escupitajos y amenazas" que les proferían los congregados, una situación que a sus compañeros veteranos les recordaba a "los principios del conflicto vasco".

"Yo no he vivido el conflicto vasco, gracias a Dios, pero compañeros míos veteranos me dijeron que los principios del conflicto vasco se asemejaban bastante", ha señalado este jueves el agente durante su declaración como testigo en el juicio del "procés".

Él fue el encargado de realizar el reportaje fotográfico del material incautado el 20 de septiembre de 2017 en una nave de Bigues i Riells (Barcelona): millones de papeletas en catalán, español y aranés, miles de sobres con membretes de la Generalitat con informaciones sobre la constitución de una mesa electoral y carteles identificativos de mesas.

Al finalizar el registro, ha dicho, su jefe le encargó que trasladasen al letrado de la Administración de Justicia (secretario judicial) a las dependencias judiciales.

"Cuando vamos a salir, el letrado de la Administración de Justicia estaba bastante atemorizado y nos dijo que nos quitásemos el chaleco para no identificarnos ante la masa que había", ha explicado.

Según recuerda, el letrado les dijo: "¿Tenéis algo para taparme la cara? Porque no quiero que me reconozcan", y finalmente se "tapó completamente la cara porque tenía miedo".

"Era para tenerlo. Allí la gente estaba bastante exaltada", ha puntualizado el agente, y justo después ha comentado que sus compañeros "veteranos" llegaron a asemejar esos días de concentraciones frente a registros "con los principios del conflicto vasco", una frase que ha cortado rápidamente el presidente del tribunal, Manuel Marchena.

El agente ha recordado "la cara de odio de un señor mayor", de unos 65 o 70 años. "Un odio extremo hacia nosotros como si les estuviésemos quitando algo de su familia".

También ha mencionado que cuando salieron de la nave en un vehículo que él conducía, lo tuvieron que hacer muy lentamente para no atropellar a la gente que les tiraba agua y golpeaba el coche llegando a zarandearlo.

Cuando salieron de la aglomeración -ha continuado-, el letrado "pegó un suspiro" y dijo: "Por fin, ya hemos salido". Y ha precisado que al llegar a las dependencias judiciales llamó a su superior y le comentó que aún estaban "encerrados" en la nave: "Me dijo que no podían salir, que estaban a la espera de ver si llegaban Mossos o Policía local o alguien".