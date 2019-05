La Guardia Civil vigila a la disidencia de ETA, que podría tener armamento

La Guardia Civil mantiene bajo vigilancia a la disidencia de ETA, un grupo "minoritario" pero "descontento" con la disolución de la banda, y del que se cree que podría tener bajo su control parte del armamento de la organización terrorista.

En un desayuno informativo con motivo del 175 aniversario de la fundación de la Benemérita, el coronel Valentín Díaz Blanco, de los servicios de información de la Guardia Civil, ha afirmado que esta disidencia, conocida como ATA, tiene como ideólogo al preso Iñaki Bilbao y puede contar con unas 500 personas, según los actos públicos que ha celebrado.

"Ellos consideran que no se ha conseguido nada" y que "puede haber un momento, ahora no, que sea necesario volver a utilizar las armas", ha dicho Díaz, quien al respecto ha comentado que ETA cometió "la chulería" de entregar un inventario de armas con 14 puntos y "el material de 2 no apareció", por lo que se "sospecha" que puede estar en manos de esta disidencia.

De momento se sigue "una investigación" sobre ATA, varios de sus miembros han sido detenidos por diversos actos de kale borroka en Navarra y el País vasco, y se seguirá trabajando sobre ellos "para evitar otro IRA Auténtico", ha asegurado el coronel.

Y ha precisado que esta disidencia además de movilizaciones públicas y comunicados, tiene "una estructura" y cuenta en las cárceles con algo menos de una docena de etarras, "los que tienen las condenas mas duras".

A día de hoy "no se atisba riesgo" de que puedan cometer un atentado, ha dicho, pero también ha precisado que "eso no quiere decir que en un momento determinado no se compliquen las cosas. Coger una pistola es fácil".

Díaz Blanco ha destacado además el trabajo que se lleva a cabo por esclarecer la autoría de numerosos atentados de ETA con más de 300 víctimas mortales, a lo que se confía que ayude la última documentación entregada por Francia, y se investiga asimismo el patrimonio de los etarras para que asuman sus responsabilidades civiles.

Por último ha señalado que en la lucha contra ETA, "derrotada sin que hubiera conseguido ninguna de sus aspiraciones", "nunca hubo atajos", a lo que el fiscal Pedro Rubira, ponente también en el desayuno, ha agregado que "jamás la Audiencia Nacional ha permitido la tortura" y cuando se ha intuido algo "se ha actuado".

Rubira ha señalado además que para la reclasificación a segundo grado, los presos de ETA esgrimen la disolución de la banda pero "para mí -ha aseverado- la disolución no existe, existirá cuando cooperen para averiguar qué ha pasado" y así "el capítulo del terrorismo se pueda cerrar bien", un objetivo que le ha llevado a cuestionar también que sin investigar primero se puedan considerar prescrito algunos delitos.

"El archivo histórico de ETA está permitiendo reabrir procedimientos y creo que nunca habrá reconciliación, ni paz ni nada mientras que no se aclare hasta el último atentado", ha aseverado.