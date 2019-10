La Guardia Civil valora primera condena en España a inmigrantes saltan valla

La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha mostrado su "satisfacción" por la primera condena en España a un grupo de 9 inmigrantes subsaharianos que protagonizaron un salto masivo al vallado de Ceuta en el 2018, hiriendo a 18 guardias civiles.

En un comunicado, la IGC ha indicado que "habrá que esperar al resultado del recurso de súplica que, las defensas de los 9 subsaharianos preparan ante la propia Audiencia Provincial que les ha condenado a un año y seis meses de prisión, además de a multas, y a indemnizaciones a los guardias civiles".

"Ha sido precisamente la insolvencia, falta de arraigo y la probada peligrosidad de los asaltantes de la valla, lo que ha llevado a la Audiencia a requerir el inmediato cumplimiento de la condena e ingreso en prisión de los africanos", ha afirmado.

Según la IGC, un grupo nutrido de guardias civiles y policías nacionales con oficiales e inspectores jefes al mando se disponían en la puerta de la Audiencia para el inmediato traslado a prisión, "circunstancia que no se ha producido tras advertir la magistrada del Tribunal de tres miembros, que el recurso suspendía ese ingreso hasta su resolución".

La organización Independientes de la Guardia Civil (IGC) está "satisfecha con la decisión y actitud judicial para garantizar la ejecución de la sentencia, a la que se ha llegado tras el acuerdo de la Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular que ejercía la Letrada Nuria Gutiérrez de Madariaga, con despacho en Málaga, en representación de la asociación profesional IGC, con las defensas de los acusados".

La organización ha manifestado que uno de los 9 inmigrantes se resistió a reconocer la culpa diciendo al tribunal que porqué ellos tenían que pagar por lo habían hecho los más de 600 asaltantes de la frontera, "desordenes públicos de los que todos eran responsables, y de las agresiones también".

"No le faltaba razón al ya condenado cuando hizo esas aseveraciones ante el Tribunal, pues no en vano la asociación profesional IGC pidió que todos los asaltantes fueran juzgados como autores o colaboradores necesarios en todos los delitos. Lo que no fue aceptado por el Juez Instructor de las diligencias", ha dejado claro la asociación.

Dos de estos subsaharianos reconocieron haber liderado la entrada ilegal en España y haberla organizado previamente, lo que también se pudo comprobar en el juicio celebrado esta mañana.

Las letradas que ejercieron la defensa han recurrido el inmediato ingreso en prisión, que la Audiencia Provincial acordaba, y que IGC espera "no suponga un riesgo para el cumplimento de la condena".

IGC reconoce que la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta "marca un antes y después en la escalada de agresiones a los guardias civiles en la frontera, porque hemos asistido a una escena inédita hasta este momento, que es tener sentados a 9 extranjeros que penetraron a la fuerza en territorio español atentado contra sus fuerzas de seguridad".