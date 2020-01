La Guardia Civil investiga a una decena de personas por los cortes de carretera de Tsunami Democràtic

La Guardia Civil de Girona ha llamado a declarar la semana próxima como investigadas a una decena de personas por los cortes de carretera en un tramo de la autopista AP-7 en La Jonquera (Girona), convocados por Tsunami Democràtic el 11 y 12 de noviembre pasados en el marco de las protestas por la sentencia del "procés".

Los citados, como mínimo una decena de personas, deberán presentarse a declarar las mañanas de los días 14 y 15 en la comandancia de Girona acusados de los delitos de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad del tráfico por poner en peligro la seguridad vial, han informado fuentes policiales.

Están investigados por el bloqueo de la autopista junto a la frontera francesa, que duró alrededor de 32 horas.

En este caso es la Guardia Civil la que se ha encargado de la investigación, porque al tratarse de una localidad fronteriza la competencia recae en este cuerpo policial.

Una vez que el instituto armado tome declaración a los citados, pasará el atestado al Juzgado de Instrucción de Figueres que estuviera de guardia el día de los hechos.

Se da la circunstancia de que algunos de los citados por la Guardia Civil también fueron citados el pasado 19 de diciembre por la Policía Nacional de Girona, que investiga a su vez el corte y bloqueo de la Autopista AP-7 en Salt (Gironès) convocado también por Tsunami Democràtic el 13 de noviembre pasado, justo tras desconvocarse en corte de La Jonquera.

En el caso de la Policía Nacional, los investigados se negaron a declarar ante la policía y los instructores de las diligencias tras cerrar el atestado lo remitieron al juzgado de guardia de Girona, que en aquel caso era el Juzgado de Instrucción número 3, que es el que asumió el caso y deberá decidir si sigue adelante o no.

Cuando salieron de la comisaría de la Policía Macional, el abogado del algunos de los investigados, Benet Salellas, afirmó que tienen “pruebas documentales y videográficas” que demuestran que "muchos" de los investigados ni siquiera participaron en el corte de la AP-7 y estaban en sus puestos de trabajo o estudio.

Para los que sí estaban, Salellas aseguró que la acusación tampoco se sostiene porque, dijo, "hasta hoy, el criterio judicial unánime es que cortar carreteras no son desórdenes públicos si no hay personas lesionadas o se cometen daños, y este no fue el caso".

Para el abogado, las citaciones de la Policía Nacional y ahora las de la Guardia Civil se enmarcan dentro "la enésima operación a modo de escarmiento" contra el independentismo, repitiendo el mismo patrón "de citar muchas personas para darle espectacularidad".