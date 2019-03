La Guardia Civil confirma que no tiene ninguna denuncia que refleje una paliza en Son Servera, como anunció Vox

Este viernes la formación anunció "una brutal paliza por feministas radicales" a tres chicas, dos de ellas, menor de edad

La Guardia Civil ha confirmado este sábado que no tiene ninguna denuncia en la que se refleje una paliza a tres mujeres en Son Servera, después de que Vox Baleares anunciara que tres chicas habían sido agredidas en la mañana de este viernes por "feministas radicales" por negarse a llevar "un lazo con motivo del 8M".

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que en ninguna dependencia de la Benemérita exista ninguna denuncia por una paliza a simpatizantes de Vox.

Por otra parte, la madre de dos de las agredidas ha aportado un parte médico de febrero, lo que ha hecho perder credibilidad al asunto.

Cabe recordar que Vox Baleares relataba que la agresión se produjo "este viernes alrededor de las nueve de la mañana en el aparcamiento de un establecimiento comercial de Son Servera. Las chicas han sido abordadas por las radicales que querían imponerles un lazo con motivo del 8M. Una de las chicas ha argumentado que 'me siento mujer cada día y ese lazo no me representa'".

Desde Vox Baleares apuntan que ellos se centraron en comunicar lo que les había llegado a sus dependencias, y que no tienen "ningún impedimento en hacer públicas las conversaciones de Whatsapp" entre la fuente que les comunicó la agresión y ellos.

A la espera de un comunicado oficial de la formación política, Vox Baleares ha asegurado que están en conversaciones con la fuente que les hizo llegar la agresión para animarle a que "denuncien como es debido".