Guaidó rechaza el alza del precio de la gasolina y pide a todos los sectores rebelarse contra la medida

El líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, ha rechazado este domingo el aumento del precio de la gasolina anunciado por el Gobierno de presidente, Nicolás Maduro, y ha hecho un llamamiento para que todos los sectores de la sociedad venezolana se rebelen contra esta medida.

En una sesión especial de la Asamblea Nacional, Guaidó ha querido criticar la reciente medida del Gobierno de subir el precio de la gasolina, que podrá adquirirse en las gasolineras del país por 0,5 dólares (cerca de 0,45 euros) el litro.

"El ladrón y destructor de la industria petrolera hizo que pasemos de tener la gasolina más barata del mundo a la más cara", ha dicho Guaidó, quien ha vuelto a insistir en la creación de un gobierno "de emergencia nacional" para poder "vivir con dignidad".

Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, ha acusado a Maduro de "burlarse" de la población y ha asegurado que con esta medida el Gobierno lo único que logrará será incrementar el 'bachaqueo', el negocio irregular de combustible.

"Tenemos el deber de avanzar en la única opción para vivir con dignidad en Venezuela: salir de la dictadura", ha insistido Guaidó, reconociendo que para ello necesitarán seguir como hasta ahora, "con protestas, exigencias, o articulando con el mundo libre".

A su vez, ha aprovechado también su intervención, retransmitida a través de Twitter, para acusar al presidente Maduro de estar utilizando la actual crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 para llevar a cabo el "control social" de la población venezolana.

Del mismo modo, ha cuestionado la reciente llegada de combustible desde Irán, el cual, ha dicho, es "insuficiente" y sólo servirá para fomentar la corrupción entre "los enchufados" del Gobierno.

"La gasolina no es suficiente para abastecer el mercado venezolano. Gobernar no es comprar gasolina y decir que es parte de un apoyo de otros países. No vamos a descansar hasta ver la libertad de Venezuela, no se puede cobrar la gasolina en dólares, no se le puede pagar a 200 de sus enchufados gasolina en dólares", ha dicho.

Es por ello que el líder opositor ha terminado su intervención apelando a todos los estamentos y sectores de la sociedad venezolana para "rebelarse" y "unificar la lucha" contra esta medida y "el atropello y la burla constante de un Gobierno que no respeta a los ciudadanos de Venezuela".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el sábado un nuevo plan de distribución de gasolina a partir del próximo 1 de junio. De esta forma, el Gobierno ha fijado la gasolina a un precio subsidiado de 5.000 bolívares por litro. Los coches podrán disponer de 120 litros por mes, mientras que las motos tendrán 60 litros.

Maduro indicó que abrirán 200 nuevas estaciones de servicio en Venezuela que venderán gasolina a precio internacional 0,5 dólares (cerca de 0,45 euros) por litro.