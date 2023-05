'Guadalajara vive en sus plazas' regresa este viernes con actuaciones musicales y de magia en el casco histórico

Este viernes comienza una edición más del ciclo 'Guadalajara vive en sus plazas', con una programación de actuaciones musicales y de magia durante las noches de los viernes y sábados de este verano, y hasta el próximo 16 de septiembre.

Los escenarios, las plazas del centro de la ciudad, --doce en total y los Jardines del Infantado--; así como el parque Fuente de la Niña, que hasta mediados del mes de junio seguirá ofreciendo la actividad 'Guadalajara de brunch', según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Las plazas son las siguientes: Mayor; del Concejo; San Esteban; Moreno; plazuela de Don Pedro; Jardinillo; General Prim; Fernando Beladíez; Marlasca; López de Haro; Davalos; y San Gil (Cívico).

La edición de este 2023 de 'Guadalajara vive en sus plazas' ofrece música de todos los géneros: canción de autor; celta; reggae; diferentes tributos; swing; blues; soul funk; rock; jazz, pop; tango; y música americana, entre otros muchos.

En cuanto a los grupos, está prevista la participación de Klandestinos, precisamente este sábado; Kike Meléndez; Chema Abascal; The swing godfathers; The habit of the rabbit; Lousiana Cats; Jaramagos; Kov; Doble o nada; Rock Rialta, o Ismael de la Torre, entre otros.

También, en el apartado de magia, se contará con la presencia de Shansalabín magia, el mago Raferty, o Clan Chistérico. En total, más de setenta actuaciones de grupos de Guadalajara y de ámbito nacional.