Grupos minoritarios defienden que no se puede impedir rescatar al Open Arms

Los grupos minoritarios con representación en el Congreso han coincidido en que el Gobierno actuó de manera tardía para buscar una solución para el barco Open Arms y en que no se puede "criminalizar" la labor de rescate en el mar, por lo que han pedido que Europa aplique un protocolo común para estos casos.

Esas son las conclusiones con las que responden al discurso dado en el Congreso por la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, en relación con la gestión que ha hecho el Ejecutivo con el Open Arms.

"Negar un puerto para desembarcar o negar un rescate en el mar no es solo miserable e inhumano, es también ilegal", ha explicado la diputada de ERC María Carvalho.

"Que el Open Arms no tiene permiso para rescatar es una afirmación perversa: en base a la legislación internacional, ante vidas en peligro rescatar no es una opción, es un deber", ha aseverado la portavoz de JxCat, Laura Borràs.

Por eso, ha instado al Gobierno a comprometerse a establecer "vías y puertos seguros para escapar de la miseria", en referencia a las personas que huyen de sus países a través del mar Mediterráneo, y ha dicho que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, puso el puerto de Barcelona "a disposición".

El diputado del PNV Mikel Legarda ha coincidido en que el caso del Open Arms no es un caso "aislado" ni "puntual", sino un hecho "estructural", por lo que "se hace preciso una política de la Unión Europea que equilibre la inmigración entre los distintos miembros", que esté "reglada" y sea "respetuosa con los derechos humanos".

"Que no haya política europa no quiere decir que los Estados no tengan nada que hacer", ha señalado Legarda.

También han cargado contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por lo que consideran que ha sido un discurso "de odio", "xenófobo" e "intolerante".

Por parte de EH Bildu, Oskar Matute ha criticado las declaraciones de Calvo y, recordando su "pretendida ironía" sobre las "pocas concordancias" con el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ha dicho que en los hechos ambos "no" son tan diferentes, tras citar "bloqueos" de Moncloa al Open Arms y Aita Mari.

Ana Oramas (Coalicion Canaria) ha reclamado a Calvo "tener coherencia" y le ha pedido "corregir errores" y que entienda que "no se puede impedir rescatar a la gente", en defensa del buque de la ONG, del cual ha manifestado su "orgullo".

Desde Compromís, Joan Baldoví ha dicho que en su formación se sintieron "orgullosos" cuando tras apoyar la moción de censura el Gobierno rescató al Aquarius, pero ha dicho que "en esta crisis no se ha hecho lo que se tenía que hacer".

Por otra parte, José María Mazón (Partido Regionalista Cántabro) ha pedido que la prioridad sea "el respeto a los derechos humanos" y ha señalado como "consecuencia de la globalización" la crisis humanitaria en el Mediterráneo.

Sergio Sayas (UPN) ha considerado que "si algo se ha puesto de manifiesto" en el pleno de comparecencia ha sido "lo incoherente y contradictorio de la política migratoria" del Gobierno y ha destacado que Moncloa ofreció "el puerto más lejano, el de Algeciras" cuando dijo querer rescatar al buque.