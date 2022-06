Grupo Mixto pide a Audiencia Provincial que el primo de Almeida sea imputado

El Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid, que ejerce como acusación popular en el conocido como caso mascarillas, ha presentado un recurso de apelación para que la Audiencia Provincial de Madrid obligue al juez Adolfo Carretero a citar como investigado al primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Carlos Martínez-Almeida fue citado el pasado 12 de mayo como testigo dentro del caso mascarillas que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, para investigar si los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño estafaron al Ayuntamiento madrileño al embolsarse 6,6 millones de dólares gracias a tres contratos con el Consistorio para proveer de material sanitario.

Creemos que la comparecencia que hizo el primo del alcalde deja muchísimas lagunas, que para él mismo tendría muchas más garantías comparecer como imputado, porque podría esgrimir su derecho a la defensa en vez de la obligación de decir verdad y someterse a un posible juicio en caso de falsedad, ha argumentado en declaraciones remitidas a los medios el edil de Recupera Madrid Luis Cueto.

Añade que en el Grupo Mixto no se creen la versión que dio el primo del regidor, de que su vocación fue siempre altruista.

Cuando alguien tiene una oferta de una donación en el peor momento de la pandemia lo primero que hace sería llamar a su primo, y decirle primo, nos van a donar un montón de mascarillas. Y eso no ocurrió, derivó la posibilidad de una entrega de bienes al circuito de la compra, por tanto no es cierto, no es creíble, y su negativa a entregar el móvil y que se puedan verificar sus llamadas nos parece muy sospechosa, concluye Cueto.

Desde su punto de vista, el juez debería plantear cambiar condición de Carlos Martínez-Almeida y que pase de ser testigo a imputado, y eso es lo que ha pedido el Grupo Mixto a la Audiencia Provincial para que así se lo indique al juez instructor.

El primo del alcalde de Madrid declaró que la presidenta de la Universidad Americana en Madrid CIS, María Díaz de la Cebosa, le llamó y le dijo que se había puesto en contacto con él un empresario y exalumno suyo, detallándole que se trataba de Luis Medina, porque podía aportar material sanitario al consistorio, y quería saber si le podía dar su contacto a ese empresario.

Carlos Martínez-Almeida habló con Luis Medina -al pensar que se trataba de un momento "en el que había que ayudar"-, y luego contactó con la coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid, Matilde García, quien le dio un correo "genérico" para que el empresario contactara así con el ayuntamiento de la capital. EFE

