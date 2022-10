Un grupo del Senado presenta una ley para que las entidades deportivas base no se vean obligadas a contratar voluntarios

Més per Mallorca, una de las formaciones que conforman el grupo Izquierda Confederal en el Senado, ha presentado un proyecto de ley en la Cámara Alta para que las entidades deportivas de base que no son profesionales no se vean obligados a contratar personal que ya está en el club colaborando de manera altruista y voluntaria.

Según el texto de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, esta formación pretende modificar la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores para excluir "del campo de aplicación del Regimen de la Seguridad Social correspondiente a las personas de clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro, el trabajo de los cuales, en atención a su jornada o a su retribución pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida".

En este contexto, explican que en España hay un total de 62.363 clubs de base inscritos que no son profesionales: "Los recursos de estos clubs suelen ser bastante modestos y las retribuciones del personal que colabora suelen reducirse, en la mayoría de los casos, a cubrir lo gastos necesarios para realizar la actividad".

"La legislación estatal aplicable en materia laboral y deportiva podría poner en riesgo la superviviencia de clubes y entidades deportivas y la permanencia en ellos de entrenadores, deportistas y profesionales que quieren aportar su experiencia a la formación en el deporte, y de todo el colectivo que de manera altruista y voluntaria realiza una magnífica tarea en el deporte base", exponen en su texto.