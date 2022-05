Un grupo crítico con Govern despliega una gran bandera negra independentista

La entidad Catalans per la Independència, crítica con el gobierno de ERC y JxCat, ha desplegado en Palafrugell (Girona) una gran bandera negra independentista, con la que animan a la movilización ciudadana para que se aplique el resultado del 1-O y no se vuelva a votar a los partidos del Govern.

Decenas de miembros de esta entidad han participado en la plaza de Can Mario de Palafrugell en el acto para desplegar en el suelo los plásticos de color negro y blanco para formar la que consideran es la mayor bandera independentista negra en lo que denominan los "Països Catalans", una bandera de fondo negro con una estrella y una equis blanca, utilizada por algunos grupos independentistas.

En declaraciones a Efe-TV, la presidenta de la asociación, Maria Mas, ha destacado que han llevado a cabo este acto para denunciar la "sumisión" de Cataluña al Estado español, que cree que se demuestra con casos como el espionaje a líderes independentistas o la "imposición" del castellano en la escuela.

"Lo que queremos conseguir desplegando la bandera negra es que la gente se contagie del espíritu de lucha, que sigamos luchando por la independencia y que la gente salga a la calle para movilizarse y a reclamar lo que votamos, la aplicación del mandato del 1-O", ha indicado.

A su juicio, el gobierno de coalición entre ERC y JxCat se ha convertido en un "mero representante" del Estado español en Cataluña, por lo que están convencidos de que el ejecutivo no aplicará "el mandato del 1-O ni tiene la intención de defender la independencia".

"Lo que reclamamos es que la gente no les vuelva a votar, que voten otras opciones o que se abstengan, lo que prefieran, pero que no vuelvan a votar a estos partidos independentistas, que no están haciendo lo que prometieron a los ciudadanos de Cataluña", ha insistido.

En el acto, los independentistas han colgado pancartas con lemas como "No os volveremos a votar", "Desobediencia, el camino de la independencia" y "Tumbemos las leyes represivas".