Grupo Criteria recibe el Premio Best Of Wine Tourism 2024 por'Burbujas en el Casco'

La agencia de marketing, comunicación y eventos Grupo Criteria hasido reconocida con uno de los prestigiosos galardones Best Of en la 21 edición de los Premios Best Of Wine Tourism Bilbao-Rioja 2024 celebrados anoche. Gracias a la organización de "Burbujas enel Casco", evento realizado en colaboración con la asociación de comerciantes Logroño Casco Antiguo y el Ayuntamiento de Logroño, Grupo Criteria se ha alzado con el premio en la categoríaServicios de enoturismo.

Los Premios Best Of Wine Tourism, que cada año otorga la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, distinguen aquellas empresas que prestan los más excelentes e innovadores servicios de enoturismo en el mundo. Cualidades que, a tenor de las valoraciones del jurado, reúne su organizadora, Grupo Criteria, de la que ha resaltado su larga trayectoria en la gestión de servicios de enoturismo en Rioja.

Sobre el evento, el jurado ha tomado en consideración que abriera simultáneamente las puertas de varios espacios históricos y culturales del casco antiguo de la ciudad, como el Calado Ruavieja, el Palacio Salazar, la Casa de la Imagen o el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, en la que probablemente sea la última zona de Logroño pendiente de rehabilitación.

El jurado, formado por profesionales de reconocido prestigio en el área gastronómica, ocio-viajes y agencias de turismo receptivo, periodismo, formación y consultoría vitivinícola, también havalorado que la actividad se hubiera concebido en torno los vinos espumosos con DOCa Rioja, ya que es una nueva categoría todavía bastante desconocida para el público general, que nace con unagran identidad riojana, una gran autoexigencia normativa y un gran potencial de mercado.

La ceremonia de entrega de estos Premios ha tenido lugar durante la pasada noche en las Bodegas Solar de Samaniego, en Laguardia, cuyo presidente, Carlos Alonso, ha actuado de anfitrión. El acto ha reunido a las principales empresas que prestan servicios innovadores de enoturismo en Álava, Bizkaia y La Rioja, representantes de instituciones y del Comité GWC Bilbao-Rioja: Cámaras de Álava, Bilbao y La Rioja; Ayuntamiento de Bilbao y Consejo Regulador DOCa Rioja.

Al acto ha acudido Carlos Martínez Armas, director de Grupo Criteria. A su lado, la vicepresidenta de la asociación Logroño Casco Antiguo, Cristina Domínguez, quien ha recordado cómo se gestóeste evento: "Los comerciantes del casco antiguo de Logroño sabemos la dificultad para atraer clientela frente a la competencia y facilidades de un centro comercial. De ahí nació la idea de crearun evento que unificara cultura, comercio y vino a las puertas de Navidad".

"El invento fue muy gratificante e interesante, pero lo más destacable es que toda la asociación de comerciantes nos pusimos de acuerdo unificando esfuerzos para poner en valor una parte de lacultura, del patrimonio y de estos nuevos productos riojanos como son los cavas y espumosos", finalizaba Tomé.

Como detallaba Martínez Armas, de Grupo Criteria: "localizamos cuatro espacios en el casco antiguo con una importante conexión cultural con el mundo del vino. Estábamos muy cerca de las navidades, así que decidimos apostar por los vinos espumosos y encontramos los cuatro perfectos para maridar con estos lugares tan interesantes. Finalmente, se diseñó el evento lúdico donde los participantes pudieran pasar por los cuatro lugares, disfrutar de ellos y naturalmente probar estos diferentes espumosos singulares que se producen en La Rioja".

'BURBUJAS EN EL CASCO'

Realizado en la capital riojana a comienzos del pasado mes de diciembre, 'Burbujas en el Casco' conjugó arte y música con los vinos espumosos de cuatro bodegas riojanas. Durante más de treshoras, el público pudo acceder a cuatro espacios singulares del Casco Antiguo de Logroño para participar en la degustación de un espumoso acompañado amenizada por música en directo. El resultado: aforo completo con más de 600 participantes.

Bodegas Bilbaínas, Bodegas Vivanco, Familia Benito Escudero y Carlos Serres fueron las cuatro firmas escogidas para participar en esta primera edición, que se repartió entre cuatro edificios degran valor histórico y patrimonial en Logroño: Calado Ruavieja, Palacio de Salazar. la Casa de la Imagen y el Colegio de Arquitectos de La Rioja. Muchos de ellos, grandes desconocidos para elpúblico asistente.