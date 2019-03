Grueso dice que era "ajeno" a la contabilidad del Niemeyer al no ser contable

CASO NIEMEYER (Previsión)

El ex director general de la Fundación Niemeyer Natalio Grueso, que afronta una pena de 11 años de cárcel por presuntas irregularidades en la gestión del complejo cultural de Avilés, ha dicho que era "ajeno" a la contabilidad porque no es contable y ha afirmado que nunca ocultó sus gestiones al Patronato.,Durante las cuatro horas que ha durado el interrogatorio de la Fiscalía y de la acusación particular en la primera sesión del juicio que se celebra desde este lunes en la