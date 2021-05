Gritos de Arran a una diputada de Vox antes de una mesa redonda en Alicante

Una veintena de jóvenes convocados por Arran, organización juvenil afín a la CUP, han gritado consignas antifascistas a la diputada en el Congreso de Vox Macarena Olona antes de participar en una mesa redonda organizada en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (UA).

Sin incidentes aparte de los gritos, con un amplio dispositivo policial, los jóvenes han gritado lemas como "fuera fascistas de la universidad" o "Alicante será la tumba del fascismo" junto a una pancarta firmada por Arran l'Alacantí con el lema "Per Enric Valor, per l'escola en valencià y per la nostra llibertat. Als Països Catalans en català!".

La mesa redonda en el salón de grados de la facultad alicantina lleva por título "La defensa de la lengua española".

Además de Olona, nacida en Alicante aunque es diputada por la circunscripción de Granada, como ponentes en dicha mesa redonda figuran el escritor Fernando Sánchez Dragó y la presidenta de la Confederación Valenciana de APAS y AMPAS (padres y madres de alumnos) COVAPA y secretaria general de la FAPA Gabriel Miró, Sonia Terrero.

También el secretario técnico de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) en Alicante, Rafael Araujo, y el periodista José Javier Esparza. EFE

