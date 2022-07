Griñán recurrirá al TC y pedirá suspender la ejecución de condena a prisión

José María Calero, abogado del expresidente andaluz José Antonio Griñán, ha anunciado que impugnará ante el Constitucional la sentencia del Supremo que confirma la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE, y que pedirá suspender la ejecución de la entrada en prisión.

En declaraciones a varios medios de comunicación, Calero se ha referido de esta forma a la sentencia del Supremo, conocida esta mañana, por la que se ratifica la condena a Griñán de seis años y dos días de prisión y a inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por malversación y prevaricación, una resolución que el abogado ha calificado de "errónea, además de profundamente injusta".

Considera que el hecho de que haya habido dos votos particulares sobre el delito de malversación "abre un rayo de esperanza" en que el último trámite de defensa de los derechos fundamentales ante el Constitucional se pueda contar con "una resolución favorable" a los intereses de su representado.

Ha recordado que en algunos supuestos se establece que no necesariamente debe entrar en prisión una persona que está condenada de esta forma por el Supremo, por lo que ha anunciado que agotarán "todos los medios posibles" para que no se produzca el ingreso en prisión de Griñán, algo que su abogado cree posible porque no se perjudica a terceros.

Una vez que se conozca íntegramente la sentencia, probablemente en septiembre, se presentará un "incidente de nulidad" si incurriese en una "vulneración de derechos" o se recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional, sin descartar además la "posibilidad" de solicitar un indulto al Gobierno.

Son opciones sujetas a "la petición de suspensión de la ejecución" de la condena, "para intentar evitar la entrada en prisión" de Griñán y "aplazar" tal extremo "al momento en el que el Constitucional pueda pronunciarse", según Calero.

Sobre el estado de su defendido, ha explicado que está "disgustado" por la sentencia del Supremo, pero "íntegro, con la conciencia tranquila y la seguridad de que nunca ha cogido ni un euro de los fondos públicos, no ha conocido que alguien lo cogiera ni tiene relación con ningún hecho delictivo".

"Todo el mundo sabe que José Antonio Griñán no ha tocado ni un solo euro", ha advertido Calero, quien ha confiado en que finalmente "triunfe" esta idea y el Constitucional le dé la razón porque "delito es lo que aparece en el Código Penal y aquí ni ha sustraído ni ha conocido a nadie que haya sustraído fondos públicos". EFE

