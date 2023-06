Grezzi tras el fallo que ratifica la condena a Zafra: "La estafa de la EMT no tuvo responsabilidad política"

El presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València y edil de Movilidad Sostenible en funciones, Giuseppe Grezzi, ha dicho este jueves, tras conocerse el fallo del Tribunal de Cuentas que ratifica la responsabilidad contable de la ex jefa de Administración de la compañía en el fraude que sufrió la entidad en 2019, que se "confirma que la estafa no tuvo responsabilidad política".

"La justicia vuelve a darnos la razón y confirma que la estafa que sufrió la EMT no tuvo responsabilidad política alguna", ha declarado Giuseppe Grezzi.

El edil en funciones ha hecho referencia también al voto particular que incluye la sentencia. Este, que considera que Zafra fue "engañada" y no compartir la responsabilidad que se le achaca, alude también a la actuación de la entidad bancaria a través de la cual se transfirió a cuentas chinas el dinero defraudado y señala que "sin este proceder del banco el daño no se hubiera producido" y que este "no se ajustó al protocolo establecido".

Así, el responsable de la EMT sostiene que "incluso un voto particular subraya la responsabilidad" de la entidad bancaria, "que no aplicó los mecanismos de seguridad para evitar que se robara el dinero público" de las cuentas de la compañía pública.

Grezzi (Compromís) se ha referido también a los comicios locales celebrados el pasado domingo, que han propiciado el cambio de un gobierno progresista en el Ayuntamiento de València a uno dirigido por el PP, y ha manifestado que "es una lástima que esta sentencia firme llegue ahora".

"Después de elecciones y después de toda una legislatura con la derecha y la extrema derecha, política y mediática, culpabilizando a las víctimas de la estafa y aprovechando para tratar de desprestigiar a un servicio público que por otra parte nunca ha tenido una mejor gestión que en los últimos ocho años", ha apuntado en esa línea.

"Nuestro objetivo siempre ha sido recuperar el dinero y defender los intereses de la empresa municipal y del Ayuntamiento", ha añadido Giuseppe Grezzi. A continuación, ha resaltado que "ahora", desde la oposición municipal, se vigilará "para que la nueva presidencia de la EMT continúe reclamando el dinero defraudado a los valencianos y valencianas".