Los periodistas no siempre somos testigos de la noticia, pero sí somos los que las trasmiten, la difunden y para ello necesitamos esos testigos presenciales. Para contarles lo que pasó en el bar La Cepa de San Sebastián, el 23 de enero de 1995 tenemos la narración de alguien que no lo olvida ni un solo día de su vida. Bueno su cerebro sí ha bloqueado una parte del episodio, la cara del etarra (con el tiempo supimos que era Txapote, Francisco Javier García Gaztelu, uno de los más sanguinarios pistoleros etarras) que le descerrajó el tiro en la cabeza a Gregorio Ordóñez.

"Me acuerdo de todo, veo la pistola, la mano, la cara de Gregorio desfigurada por el tiro, pero no soy capaz de ver la cara de la persona que le descerrajaba el tiro. No sé si es hombre o mujer, blanco o negro, me bloqueo, en 25 años no he podido hacerlo y ya creo que no podré", confesaba esta semana en 'Herrera en COPE' María San Gil, colaboradora de Gregorio que junto a él se disponían a almorzar algo como muchos otros días.

ETA acabó con la vida del concejal del PP de San Sebastián porque les miraba a la cara y les decía que no les tenía miedo y porque cada vez estaba más cerca de ganar la alcadía de la capital guipuzcoana.

A ETA , tanto brazo militar o político, no les gustaba lo que decía Gregorio Ordóñez:

"Me metí en política solo por dos motivos: porque quiero mucho a mi tierra y no me da la gana verla con un yugo doblegada tanto por los pistoleros de ETA que todos los días convertían esta bendita tierra en un charco de sangre y también porque no me da la gana, segundo motivo, la forma de actuar de un pistolero verbal que es el señor Arzalluz (presidente del PNV desde 1989 hasta 2004)".

"Que se enteren esos salvajes que por mucho que maten vidas no van a conseguir nunca nada"."Todas las conversaciones políticas que se han tenido con HB solo han servido para reorganizar a ETA" y una frase más de Gregorio Ordóñez, primer politíco asesinado por la banda terrorista, "la sociedad ha dicho basta y lo único que quiere es vivir en paz, no es un problema de ideologías, de nacionalismo ni de nada".

El político del Partido Popular quería no llegar muy tarde a casa, quería dar a su hijo un comic que le llevaba en el maletín y que había editado el ayuntamiento donostiarra sobre la tamborrada que acaba de celebrarse como cada año, el 20 de enero en honor a San Sebastián.

Javier Ordóñez tenía 14 meses cuando su padre fue asesinado por ETA. Su madre ha procurado no inculcarle odio, pero él no puede perdonar que ETA le robara una vida con su padre. Cuando cumplió dieciocho años recordaba en COPE lo que su significa su padre para él.

"Para mí mi padre es una personalidad, un ejemplo, fue de los pocos que le plantó cara al terrorismo y que eso le hizo diferente y mejor, no sé como no podría enorgullecerme de él me parece admirable lo que él hizo, una persona muy valiente. Un político revolucionario".