Grecia.- El Gobierno griego anuncia ayudas para jóvenes y personas mayores en plena campaña electoral

El Gobierno griego ha anunciado este lunes una ayuda de 150 euros para los jóvenes, una medida que se suma al compromiso del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, de subir todos los salarios y las pensiones en los cuatro próximos años, promesas que refuerzan la campaña del partido Nueva Democracia con vistas a las elecciones legislativas del próximo 21 de mayo.

Mitsotakis ha defendido la labor del Gobierno y ha prometido que el principal objetivo de la próxima legislatura será aumentar los ingresos. "Igual que hace cuatro años os dije que bajaría 50 impuestos y eliminamos 7.000 millones de impuestos a la sociedad griega, ahora os digo que en los próximos cuatro años subirá el salario medio hasta los 1.500 euros y el mínimo hasta los 950", ha asegurado, informa la emisora griega Athina 98.4. Actualmente el salario mínimo es de 780 euros mensuales.

El dirigente conservador se ha referido también a las encuestas, que apuntan a la posibilidad de un gobierno de coalición entre fuerzas de izquierda. "Cuando nos hablan de las encuestas nosotros respondemos que vosotros sois las mejores encuestas", ha destacado Mitsotakis desde la ciudad de Parga, antes de expresar su rotunda confianza en la victoria electoral.

"Que vengan y ven a la gente que toma las calles, que pelea por nuestro partido, que llega a sus propias conclusiones sobre lo que pasará en las elecciones del 21 de mayo", ha añadido.

En particular ha cargado contra el principal partido de la oposición, la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA). "Siempre que preguntamos cuánto cuesta cualquiera de las medidas que proponen, nadie nos sabe contestar. Como saben muy bien que no van a ganar las elecciones no les importa prometer 10.000, 20.000 o 30.000 millones más", ha reprochado.

MUESTRA DEL "PÁNICO" DE MITSOTAKIS

En respuesta, el líder de la coalición electoral SYIRIZA-Alianza Progresista, Alexis Tsipras, ha asegurado que las últimas medidas electoralistas son una prueba del "pánico" de Mitsotakis y ha prometido a su vez subidas salariales y de las pensiones.

"Con 50 o 150 euros no se salva nadie. No se resuelven los problemas de los jóvenes. Puede ser un bumerán que se les vuelva en contra", ha afirmado Tsipras desde Paramythia, en el noroeste de Grecia. Además ha recordado que la ayuda para los jóvenes se ha anunciado apenas diez días después de la publicación del programa electoral: "no es serio".

En particular Tsipras ha citado los altos precios de las matrículas universitarias o el precio de la vivienda, "un problema mucho mayor que en otros países de la UE". También ha mencionado la precariedad laboral o los bajos salarios y ha prometido ayudas para la maternidad como duplicar el bonus tras el parto, actualmente de 400 euros.