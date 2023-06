Grecia.- Borrell lamenta las muertes por el naufragio en Grecia y pide "soluciones sostenibles"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha lamentado este jueves el naufragio que ha acabado con la vida de cerca de 80 personas en Grecia y ha incidido en la necesidad de buscar "soluciones sostenibles" para que este tipo de acontecimientos no sigan sucediendo.

"No tengo palabras para describir la tragedia de Pylos. Estos eventos no pueden seguir ocurriendo, no en el año 2023", ha lamentado Borrell a través de su cuenta en la red social Twitter.

"Es nuestra responsabilidad colectiva encontrar soluciones sostenibles para las personas migrantes y refugiadas", ha añadido el jefe de la diplomacia europea. "Merecen seguridad y dignidad humana", ha sentenciado.

Este jueves, el Gobierno de Grecia ha declarado tres días de luto nacional por la muerte de los cerca de 80 migrantes que perdieron la vida tras el hundimiento el miércoles de una embarcación que trasladaba a alrededor de 500 personas.