Grau (Cs) tacha al PP y Vox de "cutre facherío transformista, transfuguista y corrupto"

La candidata de Cs a la alcaldía de Barcelona, Anna Grau, ha tachado al PP y Vox de "cutre facherío transformista, transfuguista y corrupto, muy corrupto, nauseabundamente corrupto, panda de traidores y de gandules que no han hecho nunca nada por Catalunya ni por España".

En el acto central de campaña en el distrito de Nou Barris de Barcelona junto al líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, y a la eurodiputada Eva Poptcheva, Grau ha asegurado que Cs hubiera gobernaría bien Catalunya y toda España: "Infinitamente mejor que los que han venido a quitarnos el sitio, que es nuestro porque la gente nos lo quiere dar".

Según ella, antes de Cs "no existía el constitucionalismo en Catalunya, no había ninguna esperanza de libertad: de ser libres, iguales y de progreso, y si la hay es porque Cs existe, resiste, insiste y no se rendirá jamás".

"Catalunya no será normal hasta que haya un presidente de la Generalitat de Cs y una alcaldesa de Barcelona de Cs", ha destacado, y ha afirmado que esto va a ocurrir porque está en su ADN y en el destino.

Ha criticado textualmente que en Barcelona se paga una salvajada de impuestos que "desde luego no se gastan en nada bueno para Barcelona: ni en dar vivienda ni en dar seguridad ni en dar limpieza ni en dar cariño a la buena gente de Barcelona".