Grau (Cs) promete reactivar la ordenanza de civismo de Barcelona si es alcaldesa

La candidata de Cs a la alcaldía de Barcelona, Anna Grau, ha asegurado que volverá a reactivar la ordenanza de civismo si gobierna tras las municipales: "Se va a cumplir. Con nosotros, el buen vecino se va a sentir apoyado y la policía va a ser su amiga".

Lo ha dicho este domingo en declaraciones a los periodistas en el barrio barcelonés del Carmel, donde ha criticado que "en la Barcelona de Colau y Collboni lo que cunde es ser un mal vecino, es ser un jeta".

Preguntada por el resultado de la encuesta publicada este domingo por 'La Vanguardia', en la que Cs no obtendría representación en el consistorio, Grau ha mostrado su escepticismo hacia los resultados: "Me he levantado tarde. No me ha dado tiempo a mirar las encuestas, a leer los horóscopos ni a que me echen las cartas".

El número 2 de la lista de Cs en Barcelona, Nico Ortiz, ha reprochado que las inversiones que "el Ayuntamiento de Colau y Collboni ha hecho durante este mandato han pasado totalmente de largo" de los barrios de montaña de Barcelona.

Ha anunciado la intención de impulsar un plan de choque para los barrios de montaña de la ciudad con el objetivo de reforzar el transporte público y que "se inicie la resolución y la solución de todas las viviendas afectadas urbanísticamente en estos barrios".