La granja de Caparroso, en el Pabellón de España de la Bienal de Venecia 2023

Se enmarca dentro del proyecto 'FoodScapes' que representa a España en la 18ª Exposición Internacional de Arquitectura

La granja de Caparroso, propiedad de la cooperativa familiar navarra Valle de Odieta, figura como uno de los proyectos agroalimentarios elegidos para formar parte del Pabellón de España en la 18ª Exposición Internacional de Arquitectura, la Bienal de Venecia 2023.

La presencia de la granja se enmarca dentro del proyecto 'FoodScapes' que representa a España en la citada 18ª Exposición Internacional de Arquitectura. Se trata de dos instantáneas del fotógrafo navarro Pedro Pegenaute, tomadas en la citada granja de la localidad de Caparroso.

'Foodscapes', desarrollada por el equipo formado por Eduardo Castillo Vinuesa y Manuel Ocaña, se enfoca en el lema de la bienal, 'El laboratorio del futuro', al elegir como objeto de su investigación a aquella arquitectura relacionada con la cadena de producción, distribución y consumo alimentario, desde lo doméstico hasta lo territorial.

La exposición estará abierta al público desde el 20 de mayo al 26 de noviembre de 2023 en los Giardini della Biennale, dentro de la exposición 'The Laboratory of the Future', comisariada por Lesley Lokko.

La presentación del proyecto ganador tuvo lugar en abril en la Arquería de Nuevos Ministerios de Madrid, y fue presidida por Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, y contó con la participación de representantes del ámbito cultural y científico.

Foodscapes

'Foodscapes' aborda el contexto agro arquitectónico español y plantea cuestiones globales sobre el futuro de los sistemas alimentarios.

La exposición incluye un proyecto audiovisual, un archivo en forma de recetario, donde enmarcan las fotos de Caparroso, y un programa público de actividades para promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre arquitectos y público asistente.

Valle de Odieta entiende que la participación de la granja de Caparroso en el Pabellón de España en la Biennale Architettura 2023 es "una oportunidad única para reflexionar sobre la relación entre la arquitectura y los sistemas alimentarios, y cómo estas estructuras a menudo anónimas o desconocidas juegan un papel crucial en nuestra supervivencia y en la sostenibilidad de nuestro planeta".