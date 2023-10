Grande Marlaska reconoce que la inmigración irregular "es un desafío de Europa" al que "hay que hacer frente"

Asegura que el Gobierno tiene "los medios personales y materiales necesarios para hacer frente a la llegada de inmigrantes a Canarias"

El ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este domingo que cuentan "con los medios personales y materiales necesarios para hacer frente incluso a una situación de una importante llegada de inmigrantes irregulares a Canarias". Además, ha aseverado, "la inmigración irregular es un desafío de Europa al que estamos haciendo frente, creo que, desde el Gobierno de España, de una manera razonablemente eficaz".

Grande Marlaska ha realizado estas declaraciones tras presidir los actos centrales de la Semana Institucional que la Guardia Civil ha realizado durante esta semana en Logroño y en diversas localidades riojanas. En concreto, el ministro en funciones ha respondido así tras el rescate, en las últimas horas, de seis embarcaciones irregulares con 534 migrantes en aguas canarias.

Sobre el trabajo del Gobierno, ha explicado, "hay que recordar que en el año 2022 se disminuyó más de un 25% las entradas irregulares respecto al 2021" y, este año, en los primeros seis meses, "estábamos disminuyendo también el porcentaje de entradas irregulares, consecuencia de ese trabajo continuado en el tiempo y permanente de Guardia Civil y Policía Nacional con los países de origen y tránsito".

EQUIPOS COMUNES DE COLABORACIÓN

Grande Marlaska ha recordado que "tenemos equipos comunes de colaboración, de trabajo y de investigación, tanto en Mauritania, en Senegal y en otros países, y una cooperación y colaboración extraordinaria con países como Marruecos, evidentemente. Porque, al final, trabajar contra la inmigración irregular es salvar vidas, salvar vidas de gente vulnerable que son puestas en riesgo por personas desalmadas como son los traficantes de seres humanos".

Además, ha indicado, "no podemos olvidar la inestabilidad en distintos países que determina y conduce a que haya unos flujos migratorios todavía más importantes consecuencia de esa propia inestabilidad". Esto quiere decir -ha matizado el ministro en funciones- "que puede haber momentos concretos de esos flujos migratorios pero no quiere decir que no haya una política real y de coordinación y cooperación con los países de origen y tránsito, como pueden ser Senegal, Mauritania".

Ante ello, desde la Unión Europea y este Gobierno trabaja "en lo que llamamos la dimensión exterior que no es solo trabajar allí protegiendo las fronteras propias de los países de origen y tránsito para evitar salidas sino también prevenir".

"SALVAN VIDAS"

La Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías de los países afectados "salvan vidas también cooperando al desarrollo de sus países, es decir, evitando o tratando de evitar en lo máximo posible que las personas tengan que salir para buscarse una vida mejor fuera de sus países".

"Y ahí es donde está trabajando desde hace un tiempo la Unión Europea, tratando de aunar esfuerzos de todo tipo para esa cooperación integral al desarrollo con estos países". Esta es una cuestión "que ha sido desafío de años pasados, de presente y de futuro.

"O actuamos de forma importante y relevante en esa cooperación o evidentemente la situación será de dificultad".

Ante ello, ha proseguido, "este Gobierno, en el Ministerio del Interior y otros ministerios también concernidos por el desafío de la migración irregular, es uno de nuestros principales trabajos. Pero esto no va en contra, siempre lo digo, de hacer políticas de migración legal, segura y ordenada. Eso es evidente y en eso también trabajamos".