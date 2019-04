Grande-Marlaska rechaza el boicot al mitin de Ciudadanos en Rentería

El ministro del Interior y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado "el ejercicio de cualquier tipo de violencia", en referencia al boicot al mitin del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ayer domingo en Rentería (Guipúzcoa).

Grande-Marlaska ha afirmado que en España todas las opciones políticas tienen el derecho de realizar en campaña electoral cualquier mitin "de manera pacífica y sin ningún tipo de coacción".

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, ha destacado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están dedicados a "garantizar la seguridad en los procesos electorales" y que se "toman medidas precisas según las circunstancias de cada momento".

"En un Estado de derecho todos debemos manifestarnos con la suficiente paz y tranquilidad", ha declarado el ministro, quien ha precisado que "no se tiene razón por gritar más y menos aún si se ejercita algún tipo de violencia o coacción contra otros".

Preguntado por el número de policías en el acto de Ciudadanos en Rentería, que intentaron boicotear un grupo de personas, Grande-Marlaska ha señalado que "había policía autonómica, por lo que no era competencia de la Policía Nacional", pero ha añadido que eso no supone que "no se adopten medidas extraordinarias en el futuro".