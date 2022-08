Granados (PSOE) cree que Feijóo "no es de fiar" y le pide alejarse de Ayuso

La portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "no ser de fiar" y "no mandar" en su formación, por lo que le ha instado a alejarse de las posiciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y trabajar por los "intereses generales" de España.

En declaraciones a los medios en Barcelona, Granados ha emplazado a Feijóo a que "de una vez por todas deje de mentir y manipular cada vez que habla" y, como ejemplo de ello, ha puesto el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la posición contraria al decreto de ahorro energético del Gobierno.

Respecto al CGPJ, Granados ha lamentado la "negativa" de Feijóo a "cumplir" la Constitución, por lo que ha opinado que es "imprescindible que, después de mil días, se ponga a renovar" ese órgano de la mano del Ejecutivo central.

Como también, sobre el decreto de medidas de ahorro energético, ha instado al dirigente del PP a "no dar la espalda a la UE" y a todos los países que "están tomando medidas similares": "Le pedimos que no haga caso a Ayuso y convalide el real decreto. Feijóo no ha propuesto ni una sola medida que haya ahorrado ni un céntimo a los españoles".

La portavoz del PSOE en la Cámara Alta ha considerado que el PP se ha convertido en una "casa de los líos" en la que "se está cuestionando desde dentro el liderazgo y altura institucional" de Feijóo, que "no es quien manda en el PP ni es de fiar".

"Le pedimos que de una vez por todas se siente a poner orden en el PP", ha dicho Granados, que ha lamentado que Feijóo está demostrado que "el camino de la moderación brilla por su ausencia", como se evidencia, a su juicio, en la "incorporación" del exministro Francisco Álvarez-Cascos, que representa "el pasado más oscuro del PP y el modelo de regeneración que quiere Feijóo para el PP".

Asimismo, le ha pedido que "deje de desviar la atención con cortinas de humo", como el uso del avión Falcon: "Le diría que baje del Falcon y de la crispación. El Falcon tiene unas normas de uso y creo que él debería dar explicaciones de por qué se dedica a ir en según qué lanchas y barcos, o en aviones de multimillonarios".

Por último, sobre la propuesta de Feijóo de tipificar el delito de referéndum ilegal, Granados ha opinado que España y Cataluña "están en otra fase" y que, "afortunadamente, los referéndum han pasado la historia".

"Los referéndums de autodeterminación sucedieron cuando el PP gobernaba. Estamos en una fase de reencuentro y reconciliación entre catalanes", ha apuntado la dirigente socialista catalana.