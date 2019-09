Granados (PSC) asegura que no debe ser la ciudadanía quien decida sobre la autodeterminación

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha asegurado que con el PSOE Cataluña no tendrá un referéndum, y ha dicho que no debe ser una decisión que tomen los ciudadanos: "No debe ser la ciudadanía quien dirima una cuestión tan importante como la autodeterminación".

Además, sobre la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, la socialista ha advertido de que podrá gustar más o menos, "pero en un estado de derecho hay que acatarlas", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Además, en un artículo en 'El Periódico' ha pedido reivindicar durante la Diada que se recupere la unidad de los catalanes desde la convivencia, y ha destacado la necesidad de que la señera, el himno y la Diada sean símbolos de todos.

"El Gobierno del presidente Quim Torra y del vicepresidente Pere Aragonès continua dejando una parte importante de la ciudadanía fuera de la celebración y del sentimiento de pertinencia que cualquier sociedad tiene con sus símbolos", ha apuntado.

UNA FALSA IDEA DE LA HISTORIA

Granados los ha criticado de instrumentalizar la Diada "para hacer una reinterpretación del pasado", y ha asegurado que el independentismo traslada una falsa idea de la historia para fabricar un pasado que no existió.

"Pretendían difundir la idea de que Catalunya fue un Estado independiente hasta una supuesta invasión española el 1714. Pero sabemos que la realidad fue otra", ha valorado en referencia a dos publicaciones de Twitter del año pasado del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y del conseller de Interior, Miquel Buch.

La socialista también ha asegurado que la tesis defendida por parte de los comunes de que cualquier democracia consolidada permitiría un referéndum, que "solo han sido posibles" los organizados por el exprimer ministro del Reino Unido, David Cameron.

"El brexit es una prueba más de que un referéndum no sirve para resolver una cuestión que divide a la sociedad. Los políticos no tenemos que trasladar a los ciudadanos las decisiones difíciles sino hacer lo contrario: conseguir acuerdos", ha añadido Granados.

Y ha apuntado que desde el PSC proponen "un federalismo efectivo y equitativo" porque piensa que es el mejor instrumento para asegurar el progreso de Catalunya y España.