El Gran Circo acrobático de China llega este jueves al Palacio de Congresos de Salamanca

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, en Salamanca, recibirá este jueves, a las 20.30 horas, al espectáculo del Gran Circo acrobático de China, dentro de su gira navideña internacional y que "ya ha arrasado en los mejores teatros de Estados Unidos".

Así lo ha adelantado el Ayuntamiento de Salmanca, dentro de una programación cultural navideña en la que se incluye esta propuesta que llega "avalada por cabeceras de la talla de The New York Times o The Boston Globe".

Se trata, según ha apuntado, de "una oportunidad para ver a 30 artistas sobre el escenario, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil, durante más de dos horas".

Tal y como ha apuntado, "en el espectáculo se combina desde un colorido vestuario a una cuidada banda sonora que acompaña cada uno de los números que se presentan, llenos de misticismo y simbolismo".

"El espectáculo invita al público a acompañar por espacios inexplorados al protagonista, un niño lo suficientemente valiente como para adentrarse a través del espacio desconocido que se abre tras las puertas de la fantasía", ha detallado sobre una propuesta para la que están las entradas a la venta en www.giglon.com.