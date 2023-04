Graciela Blanco: "En esta legislatura hemos movilizado una cifra histórica de 100 millones en inversión turística"

"El presidente Barbón y Gimena Llamedo conocen hace tiempo mi decisión de no continuar en política cuando finalice este mandato"

La viceconsejera de Turismo del Gobierno asturiano, Graciela Blanco (Laviana, 1974), ha realizado este domingo un balance de la legislatura que finaliza el próximo 28 de mayo, destacando la movilización "histórica" de 100 millones de euros en inversión turística y celebrando el incremento del turismo internacional en la región. En una entrevista concedida a Europa Press, ha anunciado que no continuará en la política cuando finalice este mandato.

1.- ¿Se ha recuperado el sector del impacto de la pandemia?

--Así lo dicen los indicadores económicos. Las primeras estimaciones de la Universidad de Oviedo referidas a 2022 establecen máximos en volumen de empleo vinculado al turismo, con más de 50.000 empleos directos, indirectos e inducidos, y en contribución a la riqueza de Asturias, superando las cifras de 2019 y situándose por primera vez por encima del 11% de nuestro VAB. Los indicadores de visitantes se mueven en la misma línea, marcando máximos, con 2,4 millones de turistas y rebasando la cifra de seis millones de estancias.

La crisis en el sector generada por la pandemia se superó gracias a una estrategia de promoción acertada, a la gestión sanitaria de la pandemia y al balón de oxígeno que supusieron los 120 millones de ayudas directas al sector.

2.- ¿Cuáles son los retos de futuro que tiene el turismo en Asturias?

--El itinerario está definido en la Estrategia 2020/2030 y contamos con recursos económicos para alcanzar sus objetivos. El Gobierno de Asturias ha recuperado la partida de inversión en nuestros presupuestos de turismo, que sumada a los fondos europeos supone que en esta legislatura hemos movilizado una cifra histórica de 100 millones de euros.

Entre los retos están la desestacionalización, internacionalización y sostenibilidad. Los últimos años han sido claves en el incremento cuantitativo de turistas en Asturias y la próxima década tiene que consolidar un visitante de calidad y respetuoso con el medio natural.

3.- ¿Se ha logrado desestacionalizar el turismo?

--El turismo es una actividad con una inevitable tendencia estacional y revertirla es un objetivo primordial. Ahí es donde dirigimos gran parte de la estrategia promocional y de desarrollo de producto, con acciones de continuidad sobre productos especializados. Por primera vez hemos planteado y ejecutado un plan de posicionamiento específico para cada uno de ellos, con acciones concretas y líneas de trabajo estables. Ya tenemos cinco planes de posicionamiento en marcha: cicloturismo, gastronomía, bajo la marca 'Cocina de Paisaje', turismo MICE, ecoturismo y turismo industrial, que hemos lanzado hace apenas unos días con la marca 'Naturaleza minera', y tenemos otros dos planes en proceso, el del Camino de Santiago y el de senderismo.

4.- ¿Cómo se compagina el fomento del turismo con la sostenibilidad del territorio?

--En Asturias el turismo y el territorio son aliados, se aportan beneficios mutuos. El turismo no ha supuesto una degradación del territorio, al contrario, ha crecido de forma sostenible e integrada. No solo respeta el territorio, sino que supone hoy un medio de vida y empleo para muchas personas en lugares donde es importante fijar población.

La sostenibilidad necesita también un marco normativo coherente. Para ello durante esta legislatura hemos aprobado y modificado seis decretos; destacar el consenso alcanzado en la aprobación del decreto de autocaravanas, tras una década de intentos fallidos. También hemos dejado lista para tramitación una nueva ley de turismo.

5.- Promoción en Londres, Roma, Bruselas y Dublín... ¿Qué le preguntan sobre Asturias?

--Nos pareció una buena oportunidad hacer campañas en los nuevos destinos con conexión aérea directa. La acogida por parte de los medios de comunicación y prescriptores está siendo excepcional. Asturias ya no es una desconocida y está mucho más cerca. Se interesan por la naturaleza, por la cultura, el Camino de Santiago, nuestras playas y por lo bien que se come, claro.

6.- ¿En qué medida han beneficiado las nuevas rutas aéreas?, ¿ha favorecido el turismo extranjero?

--Aún es pronto para cuantificar el impacto de la revolución de conectividad aérea gracias al trabajo del viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, pero es evidente que tendrá un efecto muy positivo. En 2022 alcanzamos máximos en turistas extranjeros, llegando a los 450.000, con casi un millón de estancias, cifras que representan crecimientos del 10% en turistas y del 14% en pernoctaciones.

El turismo internacional en Asturias represente ya el 19% del total, después de lograr multiplicar por dos el número de turistas internacionales en una década.

7.- ¿Hay margen para seguir creciendo en cifras turísticas?

--Si. Hay margen y se encuentra fuera de la temporada alta. Por ello una de las apuestas de nuestra Estrategia 2020/2030 es la desestacionalización. No debemos obsesionarnos con el crecimiento cuantitativo, lo importante es crecer también en calidad y en rentabilidad, y eso lo determina el tipo de turista y la época en que lo hace.

Fuera de temporada alta el visitante viene a Asturias por pequeños factores: hacer una ruta de montaña, disfrutar de una comida espectacular, participar en un congreso y de paso visitar nuestras ciudades, conocer nuestro patrimonio cultural con tranquilidad, ver como se hace sidra en una llagar o como envejecen los quesos en una cueva. Todos esos factores son los que debemos abordar, uno a uno, con una visión profesional.

8.- Estamos al final de una legislatura en la que Asturias parece que ha recuperado tirón turístico con usted al frente de la viceconsejería, por lo que se da por hecho que seguirá desempeñando esta función tras el 28 de mayo...

--El presidente Barbón y Gimena LLamedo conocen hace tiempo mi decisión de no continuar en política cuando finalice este mandato. Llevo once años en distintas responsabilidades de gobierno y siento que es el momento de poner fin a esta etapa. Estaré hasta el último minuto del mandato de este gobierno, asumiendo mi compromiso con el mismo entusiasmo y responsabilidad que el primer día, pero esta legislatura será la última.

9.- ¿Hay algún motivo político en su decisión?

--No, se trata de una decisión estrictamente personal, mi posicionamiento político y mi identificación con este gobierno y su proyecto para Asturias no han cambiado. La verdad es que cuando empecé en política nunca pensé que fuese a estar once años en primera línea. Tengo que estar agradecida a muchas personas, especialmente a Esther Diaz, por el aprendizaje del esfuerzo y el compromiso, a los presidentes Javier Fernández y Adrián Barbón por haberme confiado responsabilidades prioritarias para Asturias, y a Gimena Llamedo por el apoyo y el trabajo conjunto durante estos últimos años.

10.- ¿Qué balance personal hace?

--Como una experiencia muy positiva. Para alguien que viene de trabajar en el sector privado es complicado adaptarse a los códigos de la gestión pública, pero las satisfacciones que se obtienen también son incomparables, por ese componente social que tiene cada medida que se toma.

Siempre he creído en la política de los pequeños actos de gestión diaria, que pueden parecer secundarios frente a las ideas que los estimulan y las grandes palabras, pero que al final son lo realmente decisivo. Por eso me quedo con los proyectos sacados adelante, los presupuestos ejecutados, los acuerdos alcanzados y los compromisos cumplidos. En ese sentido, también quiero agradecer a los trabajadores públicos con los que he trabajado codo con codo estos años, con los que todavía me quedan unos meses de trabajo