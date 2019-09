Govern:PSC se desmarca de parte de sus votantes al no ir al acto de la Diada

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha advertido este viernes al PSC de que, con su decisión de no acudir al acto institucional de la Diada, "se desmarca de buena parte de sus votantes" que creen que la causa judicial contra el 'procés' es "injusta".

En declaraciones a Efe, Budó ha valorado así la decisión del PSC de no acudir al acto institucional de la Diada que tendrá lugar en la plaza Sant Jaume en la víspera del 11 de septiembre, por estar dedicado principalmente a los "presos políticos y exiliados".

Budó ha juzgado que la posición del PSC está "alejada" de lo que piensa una parte de sus electores y ha sugerido que eso tiene que ver también con la situación del presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ante un posible escenario de repetición electoral.

Así, ha criticado que el PSC esté "más centrado en no incomodar a Pedro Sánchez, en lugar de centrarse en no incomodar a sus votantes", y ha añadido que esta es "la elección que algún día" tendrán que afrontar los socialistas catalanes.

La consellera ha incidido en que el PSC, "desmarcándose" del acto institucional de la Diada, "se demarca de buena parte de sus votantes".

Lo ha justificado subrayando que "casi el 71%" de la población catalana considera que la situación de los encausados por el 'procés' es "injusta", porcentaje que según ha destacado incluye a votantes del PSC.

De esta manera, el PSC, al no acudir a un acto de la Diada que "va de reivindicar la libertad de los presos y exiliados", provoca que "se desmarque de sus votantes".

En cuanto al ex primer ministro francés y concejal en Barcelona, Manuel Valls, que también ha rechazado acudir al actos de la Diada -al igual que PP y Ciudadanos-, Budó ha replicado que no le extraña "en absoluto": "No esperábamos otra respuesta", ha añadido.

Sobre la anunciada ausencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la manifestación independentista del 11 de septiembre por la tarde, la consellera ha ironizado: "Ya nos tiene acostumbrados a jugar a los dos lados".

Budó ha instado a la alcaldesa a "definir" si está a favor o no de "lo que la mayoría de la sociedad catalana pide", pues "el 80%" reclama, ha añadido, el ejercicio del "derecho a decidir".

En pleno debate en el soberanismo para tratar de consensuar la respuesta a las posibles condenas por el 'procés', la dirigente de JxCat ha augurado que la Diada de este año será "un punto de inflexión", ya que servirá para exhibir "el primer momento de esa acción política unitaria" que siguen negociando los principales actores del independentismo.