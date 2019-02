El Govern vincula el relator a una mesa de diálogo con partidos estatales

El Govern ha vinculado este miércoles la figura del "relator", que negocia con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a una nueva mesa con partidos de ámbito estatal, y no al espacio de diálogo, ya existente, entre fuerzas políticas catalanas.

La polémica en torno al relator, que ha generado el rechazo de PP y Ciudadanos y ha azuzado el debate interno en el PSOE, ha sido seguida con cierto desconcierto desde las filas independentistas.

De entrada, el hecho de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, haya ubicado la figura del relator en la mesa de partidos en Cataluña ha descolocado al Govern.

De hecho, esa mesa de diálogo catalana ya se ha reunido dos veces -el 16 de noviembre y este pasado martes- y en ella, interpretan los independentistas, no tiene sentido que esté ningún relator, porque hasta ahora no ha hecho falta y, en todo caso, no es algo que el Govern entraría a negociar con el Ejecutivo central.

"Nos parece totalmente fuera de lugar que pongan la figura del mediador en una mesa que ya existe y que es un mandato del Parlament", ha subrayado la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi.

En rueda de prensa desde el Parlament, Artadi ha enfriado las expectativas de acuerdo para evitar que los independentistas en el Congreso sigan adelante con sus enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado: "Estamos lejos de llegar a un acuerdo que permita un diálogo efectivo", ha asegurado.

Artadi ha recalcado que el Gobierno "no tiene por qué poner condiciones" a la mesa de partidos catalanes y ha aseverado que con Calvo "siempre" se ha hablado de una mesa de fuerzas políticas "a nivel estatal", en la que la Generalitat quiere que esté Podemos, además del PSOE y de este relator "neutral".

La consellera considera que el Gobierno está sometido a la "presión" de PP y Ciudadanos, por lo que debe decidir "si está del lado del derecho y las libertades o del lado de la represión".

Por la tarde, después del vendaval de reacciones sobre la figura del relator que negocian ambos ejecutivos, se han retomado las conversaciones.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la propia Artadi, en conexión desde el Parlament, han conversado por videoconferencia con Carmen Calvo durante "una hora y media", según fuentes de la Generalitat.

En la conversación, según las mismas fuentes, "se ha avanzado" y ambas partes "se han emplazado a continuar hablando en los próximos días".

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han llamado a manifestarse este domingo en Madrid contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña.

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha dado por hecho que se convocará también en Barcelona una movilización contra Sánchez, pero con posterioridad a la de este próximo domingo en Madrid, a la que los populares catalanes se sumarán.

Mientras tanto, la entidad Societat Civil Catalana ha apostado, a través de un comunicado, por promover un "amplio diálogo sereno y constructivo en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso", que "podría tener sentido compaginar" con una "comisión política en el Parlamento catalán para abordar entre todos la crisis política que atravesamos".